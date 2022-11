Guillermo Franco defendió la convocatoria de Rogelio Funes Mori

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 11 (EL UNIVERSAL).- La lista de jugadores que asistirán a la Copa del Mundo en Qatar con la Selección Mexicana aún no está definida. Uno de los nombres en duda es Rogelio Funes Mori, que además ha recibido críticas desde el primer momento en que se puso la camiseta verde.

Sin embargo, el mellizo recibió el apoyo de otro jugador que jugó Mundiales con el Tri como naturalizado y que también fue leyenda del Club de Futbol Monterrey: el Guille Franco.

En una charla con ESPN, el ex futbolista del Villarreal declaró que si está en la lista final es porque se lo ha ganado y no por otra cosa.

"Deseo que si Rogelio Funes Mori está en esa lista, vaya a disfrutar el evento, porque si está ahí es porque se lo ganó, nadie le regaló nada. Deseo que tengan la posibilidad de acceder a ese famoso quinto partido", comentó.

Sin embargo, no ha sido tarea sencilla para Rogelio "disfrutar" de su paso por la Selección. En 15 partidos con la Selección, tiene 4 goles oficiales, pero no ha sido suficiente para ganarse el respeto y cariño de la afición, que preferiría ver a Santiago Giménez, Henry Martín y Raúl Jiménez como tridente en Qatar.

"Que trate de mantenerse al margen de los comentarios y que disfrute el hecho de estar ahí, cuando uno disfruta el momento las cosas se hacen más simples", concluyó.

Guillermo Franco jugó las Copas del Mundo en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010; sin embargo, no pudo convertir gol en ninguno de ellos.