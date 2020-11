Gustavo Matosas deja al Club Veracruzano de la LBM

No es novedad. Así como dijo que le aburría dirigir a una selección, ahora Gustavo Matosas se "aburrió" de ser director deportivo del Club Veracruzano de Futbol Tiburón de la Liga de Balompié Mexicano.

O quizá se aburrió que no le pagaran.

El uruguayo, quien salió por la puerta de atrás de la Liga MX cuando dirigía al Atlético de San Luis por supuestos vínculos con un promotor, dejó su cargo de director deportivo, "por no convenir a sus intereses".

Por medio de un comunicado dio las gracias a la directiva y anunció que dentro de poco anunciará sus planes que sin regresar el futbol a Veracruz.

Al club Veracruzano se le junta está deserción con la negativa de sus jugadores para ir a entrenar, por falta de pago.