Habrá exhibición de tenis en México

CIUDAD DE MÉXICO.- El austriaco Dominic Thiem y el ruso Andrey Rublev visitarán la Ciudad de México, para un partido de exhibición en la Arena Ciudad de México. La confianza –por parte de la empresa organizadora, Tennis Showdown–, es que se acepte a público en las tribunas para el partido que se contempla realizar el próximo 16 de septiembre. "Estoy muy feliz de regresar a México, mi última vez fue en Acapulco en 2018. No voy a la Ciudad de México desde 2010 y estoy emocionado por ir pronto", comentó Thiem, en videoconferencia.

Eduardo Rodríguez, director de Tennis Showdown, explicó que se anticipa un aforo de 17 mil personas dentro de la Arena, a la espera de la autorización de las autoridades de la capital del país.

"Evidentemente, no sabemos cuáles serán las condiciones. La curva de contagios y ocupación hospitalaria se han reducido drásticamente, pero hay que monitorear semana a semana para saber en qué condiciones exactas se realizará este partido", contestó Carlos Mackinlay, titular de la Secretaría de Turismo de la CDMX.

José Escalante, CEO de la organización, aseguró que se colocarán módulos para aplicación de pruebas de antígenos y se solicitarán resultados negativos de 72 horas para ingresar al inmueble, en caso de que se permita el acceso al público. "No hay que bajar la guardia, cuidarnos y evitar contagios", insistió Mackinlay.

Sobre el duelo entre Thiem y Rublev, anticiparon un partido competitivo, a pesar de que está marcado como exhibición, debido a que se implementará un premio en efectivo para el ganador. "Estoy emocionado por regresar y a la gente mexicana le gusta mucho el tenis. Pude darme cuenta cuando Roger [Federer] fue a jugar con Sascha [Alexander Zverev], es una gran sede para ir a jugar y disfrutar el evento", añadió el austriaco. Thiem y el ruso se han enfrentado en cinco ocasiones y, en las últimas tres, el segundo se ha quedado con la victoria.

"Es uno de los mejores jugadores en el mundo en este mundo. He perdido contra él últimamente. Si no lo enfrento antes en un torneo de la ATP, espero tener mi revancha en México", subrayó el europeo. Tennis Showdown indicó que en junio saldrán a la venta los boletos, pero no especificó la cantidad en los precios.