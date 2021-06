Habrá Juego de Estrellas entre la Liga MX y MLS

México.- Se presentó el Juego de Estrellas 2021 entre jugadores de la Major League Soccer y la Liga MX, a celebrarse en el Banc of California Stadium el próximo 25 de agosto. El evento estuvo encabezado por Don Garber, comisionado de la MLS y Mikel Arriola, presidente de la Liga MX.

Se informó que Bob Bradley, entrenador del LAFC, dirigirá a los jugadores de la MLS, y él será quien convoque a los jugadores. En tanto que el técnico y los jugadores de la Liga MX, serán elegidos según los resultados del Balón de Oro que se celebrará a finales del mes de julio. El equipo estará conformado por 26 futbolistas y dos técnicos.

Mikel Arriola, dijo que la unión con la MLS, es el camino a seguir para el crecimiento y la recuperación de la Liga MX después de la pandemia: "Estamos convencidos de que la Liga MX tiene una capacidad de crecimiento mayor a la que generamos, hoy crecemos al 5 por ciento y queremos crecer al 20 % como la MLS. Crecer es invertir más en los equipos y ahí vamos.

"Los tres eventos que tenemos entre las dos Ligas son muy importantes: Tenemos el Juego de Estrellas, que es algo muy nuevo para el futbol mexicano, la Leagues Cup y las Campeones Cup. Esto nos ayudará con los estragos del Covid. La Liga MX y sus equipos han sufrido mucho, y venir a jugar con estadios llenos es maravilloso. Habrá mayor crecimiento, inversión en jugadores del extranjero y fuerzas básicas que es la gran apuesta de la Liga MX".

El presidente de la Liga MX, no quiso hablar de una fusión entre ligas, no por ahora: "Estamos dentro de un proceso de crecimiento constante en la participación de los equipos en las Ligas conjuntas. Esto se suma a lo que viene en este año y el siguiente donde repetiremos eventos y tendremos una versión más fortalecida de la Leagues Cup. Debemos de crecer juntos, estamos en rutas de tener escalas que no se imaginan los eventos que se nos vienen". El ir en conjunto a la Copa Libertadores, mencionó: "Esa es cuestión que manejará directamente la Concacaf".