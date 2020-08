Hamilton gana el Gran Premio de Bélgica

Nadie le quita a Lewis Hamilton la pauta en la temporada 2020. El británico conquistó, de principio a fin, el Gran Premio de Bélgica, para extender su dominio en la Fórmula Uno.

El podio lo completó su coequipero en Mercedes, Valtteri Bottas, y Max Verstappen, de Red Bull. El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) –tras una pésima estrategia en pitts– cerró décimo, en el Circuito Spa-Francorchamps.

Con tres vueltas por correr, Hamilton sintió que su neumático derecho no estaba en óptimas condiciones, por lo que se concentró en dosificarlo, ya que Bottas se encontraba a siete segundos de él.

El británico cruzó la bandera de cuadros y sumó su victoria cinco de la campaña –en siete Grandes Premios– y la 89 en su trayectoria en Fórmula Uno, a sólo dos de la marca histórica de Michael Schumacher.

Al bajarse de su bólido, Lewis volvió a dedicarle su esfuerzo a su amigo fallecido, el actor Chadwick Boseman.

Los mejores 10 de la carrera fueron completados por Daniel Ricciardo (Renault), fue cuarto; Esteban Ocon (Renault), quinto; Alexander Alban (Red Bull), sexto; Lando Norris (McLaren), séptimo; Pierre Gasly (Alpha Tauri), octavo, y Lance Stroll (Racing Point), noveno.

Durante banderas amarillas, varias escuderías aprovecharon para detener a sus pilotos en los pitts, pero Racing Point no quiso con el mexicano, por lo que Checo pasó después, una estrategia que lo hizo perder varias posiciones; sin embargo, el tricolor pudo componer algo y cerró en el sitio décimo, su quinto Top10 de la temporada.

Los Ferrari se sumergieron más en su crisis. Las estrategias en los pitts fallaron, la potencia no existe y sus volantes, Sebastian Vettel y Charles Leclerc, no han podido hacer milagros antes los constantes errores técnicos. El germano cerró en la posición 13 y el monegasco, 14.

El único accidente sobre el circuito de Spa-Francorchamps fue una pérdida de control en el bólido de Alpha Romeo de Antonio Giovinazzi, que perdió un neumático e impactó sobre el auto de George Russell, de Williams. Ambos volantes abandonaron la pista.

El que no tuvo participación fue el español Carlos Sainz, de McLaren, por fallas previas a la carrera. El ibérico observó la carrera junta al staff de la escudería naranja.

La próxima cita es exactamente en una semana, en el Gran Premio de Italia, en el histórico Autódromo de Monza.