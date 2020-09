"Han sido líderes y no levantan la copa, nosotros sí", dice el "Piojo" sobre Cruz Azul

Miguel Herrera y el América vivirán su segundo Clásico del Guard1anes 2020 el domingo ante Cruz Azul. Duelo que califica como duro y complicado.

"Es un equipo que está jugando bien pero que estén cerca del título no lo sé. En otras ocasiones ha terminado superlíder y desafortunadamente para ellos no levantaron la copa y nosotros sí. Sin duda es un candidato al título, pero de eso a hacerlo, hay que esperar", declaró el 'Piojo' en videoconferencia.

El estratega azulcrema señaló que el duelo ante La Máquina será difícil, pero que darán todo por su afición.

"Este duelo es más de tres puntos, es un Clásico y vamos a jugar con determinación para que el orgullo de nuestra afición quede intacto. No hay nada escrito porque la Liguilla es otro torneo, ellos ya perdieron dos finales y a nosotros Monterrey nos ganó clasificando último", aseveró.

Si bien las Águilas de Miguel Herrera darán todo en el terreno de juego, el timonel de los emplumados sentenció que el Clásico más importante para los de Coapa es el Nacional, ante Chivas.

"El Clásico más importante es el América vs Chivas y si hablamos en los últimos años, sí, por finales, Liguilla y demás, los dos (América y Cruz Azul) están peleando en la parte arriba. Son los mejores que mejor han manejado la mejor situación, pero para mí el más importante es el Clásico Nacional", puntualizó.

El "Piojo" no dio su alineación para el Clásico Joven, ya que Federico Viñas volvió a presentar molestias, mientras que Emanuel Aguilera, al menos hasta hoy, ya entrenó al parejo del equipo.