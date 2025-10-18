Harry Kane anota en triunfo del Bayern Múnich sobre Borussia Dortmund en la Bundesliga

Harry Kane anotó nuevamente y el Bayern Múnich le propinó al Borussia Dortmund su primera derrota de la temporada en la Bundesliga ganando el sábado 2-1 el der Klassiker.

Bayern, el campeón defensor, dominó y envió un mensaje a su rival más cercano después de seis jornadas.

"Era el primero contra el segundo. Así que sí, hay mucho en este juego, especialmente para el impulso", expresó Kane. "Hablamos mucho sobre tratar de mantener nuestro impulso y seguir presionando y seguir tratando de ganar todos los partidos posibles, y lo estamos haciendo hasta ahora".

El delantero inglés disparó su primera buena oportunidad mientras defendía. Eludió a dos delanteros del Dortmund y envió el balón hacia adelante. Michael Olise obligó a Gregor Kobel a realizar una parada, quien luego aseguró el esfuerzo del colombiano Luis Díaz en el rebote.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Kane anotó a los 22 minutos con un cabezazo tras el tiro de esquina de Joshua Kimmich. Fue su 22mo gol para el club y su país esta temporada y extendió su racha goleadora en la Bundesliga a cinco partidos que han producido nueve goles.

Olise rozó el poste izquierdo con otro disparo. La única queja que el Bayern podría tener al descanso era que solo estaba liderando 1-0.

"Probablemente no fuimos lo suficientemente clínicos en el último tercio", añadió Kane.

Dortmund mejoró significativamente después del intervalo cuando Felix Nmecha estuvo cerca, Serhou Guirassy disparó por encima, y Karim Adeyemi no pudo capitalizar un raro error de Kimmich.

Poco importó, ya que Olise selló la victoria al deslizarse para cortar el intento de despeje en la línea de gol del suplente Jobe Bellingham al 79. Esa jugada comenzó con un brillante pase cruzado de Kane para Díaz, cuyo centro Bellingham necesitaba despejar.

El suplente Julian Brandt anotó segundos después de su introducción, pero Kane defendió mientras el Bayern aguantaba para su undécima victoria consecutiva en todas las competiciones.

Bayern, el único equipo invicto que queda, abrió una ventaja de cinco puntos sobre Leipzig, mientras que Dortmund cayó al cuarto lugar detrás de Stuttgart.

Leverkusen gana espectáculo de siete goles

Álex Grimaldo anotó dos veces y fue amonestado por quejarse después de que el Bayer Leverkusen casi desperdicia una ventaja de dos goles antes de vencer 4-3 al Mainz.

Grimaldo convirtió un penal y Christian Kofane consiguió otro gol antes de que Lee Jae-sung descontara para el Mainz. Grimaldo anotó nuevamente antes del descanso, pero fue amonestado al 69 cuando claramente no estuvo de acuerdo con la decisión del árbitro Florian Exner de otorgar un penal al Mainz cuando Phillipp Mwene cayó bajo un contacto mínimo de Arthur.

La decisión sobrevivió a una revisión del VAR a pesar de la poca evidencia de una falta, y Nadiem Amiri anotó contra su antiguo equipo desde el punto de penalti.

Martin Terrier pensó que había asegurado la victoria del Leverkusen tarde, luego Amiri envió a Armindo Sieb para anotar al 90 y asegurar un final nervioso para los visitantes.

Fue la tercera victoria consecutiva del Leverkusen bajo el nuevo entrenador Kasper Hjulmand, quien regresó a su antiguo equipo. Hjulmand tuvo un período infeliz a cargo del Mainz en 2014-15.

Poulsen homenajeado

Leipzig aguantó para vencer 2-1 al recién ascendido Hamburger SV después de que los fanáticos locales homenajearan al delantero danés del Hamburgo, Yussuf Poulsen, quien regresó por primera vez tras pasar 12 años con el club. Leipzig todavía estaba en la tercera división cuando Poulsen se unió desde Lyngby en 2013.

Heidenheim empató con Werder Bremen 2-2, Augsburgo empató 1-1 en Colonia, y Christian Eriksen hizo su primera aparición como titular para el Wolfsburgo en la derrota 3-0 en casa ante Stuttgart. Fue la cuarta derrota consecutiva del Wolfsburgo en la Bundesliga y el sexto partido de liga consecutivo sin una victoria.