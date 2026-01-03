logo pulso
Migrantes frenan su ruta y comienzan a quedarse en México

Hawks triunfan en casa de Knicks

Por AP

Enero 03, 2026 03:00 a.m.
A
Hawks triunfan en casa de Knicks

NUEVA YORK.- Jalen Johnson tuvo 18 puntos, 11 asistencias y diez rebotes en su séptimo triple-doble de la temporada, liderando a los Hawks de Atlanta a una victoria de 111-99 sobre los Knicks de Nueva York el viernes por la noche.

Nickeil Alexander-Walker anotó 23 unidades y Onyeka Okongwu tuvo 22 para los Hawks, mientras que tanto Zaccharie Risacher como Luke Kennard anotaron 12.

Jalen Brunson lideró a los Knicks con 24 tantos. OG Anunoby tuvo 19 y diez rebotes, y Mikal Bridges agregó 18 puntos.

Ariel Hukporti, quien reemplazó a Karl-Anthony Towns (enfermedad) en la alineación titular, logró un récord personal de 17 rebotes para Nueva York.

Los Knicks se separaron rápidamente con una ventaja de 11-2. Con un marcador de 30-29 en contra, los Hawks anotaron los últimos cuatro puntos del primer cuarto y nunca volvieron a estar abajo.

Atlanta amplió su diferencia a 60-45 con un tiro corto de Okongwu a 1:16 del final del segundo cuarto antes de que un tiro de Brunson redujera el déficit de los Knicks a 60-47 al medio tiempo.

La bandeja de Alexander-Walker a 1:14 del final del tercer cuarto le dio a los Hawks su mayor ventaja del juego con 94-68 y estaban adelante 94-70 al final del período.

Los Knicks anotaron los primeros 11 puntos del último cuarto y se acercaron a 94-81 antes de que Kennard conectara dos triples consecutivos para terminar la racha.

Nueva York montó un último intento tras triples consecutivos de Bridges para acercarse a 108-99, pero nunca se acercaron más.

Los Hawks, que han ganado dos seguidos tras una racha de siete derrotas consecutivas, se convirtieron en el primer equipo en mantener a los Knicks por debajo de los 100 puntos esta temporada.

