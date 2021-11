Hay que esperar a un Atlas durísimo: Aguirre

Javier Aguirre en vez de festejar la derrota, justificó que tanto Cruz Azul, América y sus Rayados, han sufrido mucho en el torneo, debido a lo apretado del calendario. "Lo hablaba con Juan Reynoso, quizá Cruz Azul, nosotros y América sufrimos demasiado esta temporada, América lo maquilló muy bien con resultados, pero fue muy complicado. Cruz Azul no tuve pretemporada, nosotros muchas ausencias... ".

Para este duelo, " teníamos dos bajas (César Montes y Stephan Medina) creo que cualquiera pudo ganar. El partido se abrió con un par de goles". No piensa en un doblete, "de momento solo pienso en Atlas, no vamos más allá de esos 180 minutos Nos quitó el invicto, aunque en ese momento teníamos siete bajas, y Atlas fue el mejor equipo defensivamente, lo hizo muy bien, están muy bien dirigidos, fueron segundos en liga, no hay más que esperar un rival durísimo".

"Monterrey es favorito", señala Diego Cocca

El momento por el que atraviesa el equipo de Rayados, que eliminó por goleada al campeón Cruz Azul, la calidad de sus jugadores y la jerarquía de su entrenador Javier Aguirre, los hace favoritos sobre los rojinegros del Atlas, al menos eso externó Diego Martín Cocca, timonel de los Zorros.

"El favoritismo es un tema de la gente, si ellos son favoritos está bien, ellos vienen logrando campeonatos, en este semestre lo lograron y es favorito en esta serie, a nosotros nos interesa lo nuestro, tengo mucho respeto por el rival, nuestro objetivo es seguir creciendo y lo haremos en la cancha de monterrey, espero que nos salga bien y que hagamos un buen partido", dijo el estratega de los tapatíos.

Atlas terminó en segundo lugar de la tabla general con 29 puntos y avanzó de manera directa a los Cuartos de Final del Apertura 2021, mientras que Rayados se metió vía repesca al finalizar la campaña en noveno sitio con 22 unidades.

Rayados recibirá a los rojinegros el miércoles en el Estadio BBVA de Monterrey a las 21:05 horas, mientras que la vuelta será el sábado a las 21:05 horas en el Estadio Jalisco.