Hay que ganarle a todos en el Preolímpico: Jaime Lozano

La selección nacional no tuvo una buena suerte en el sorteo y en su camino, deberá a enfrentar a dos de las selecciones más fuertes del área, sin embargo es algo que no le preocupa a "Jimmy" Lozano, afirmando que para llevarse el boleto, deberán derrotar a todos.

"Un grupo fuerte, pero contento, ya sabemos contra quién nos enfrentamos, cuándo nos enfrentamos y ahora a trabajar. La verdad es que Honduras también es muy fuerte, ha venido haciendo las cosas bien y Estados Unidos ha levantado muchísimo su nivel, no le ha ido bien últimamente en Selecciones menores. Para estar en una Olimpiada hay que ganarle a todos".

Las expectativas para este certamen son altas y no preocupa tener que verse las caras ante selecciones importantes (Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana).

"Los tienes que enfrentar y seguramente avanzando si todo sale bien vas a enfrentar un rival también muy fuerte. Entonces, nos tocó esto, hay que trabajar fuerte para esto y tenemos tiempo suficiente para hacer un gran preolimpico".