Hay que rescatar lo que queda del torneo: Guillermo Vázquez

Guillermo Vázquez, técnico del Atlético de San Luis, se vuelve a presentar con otra derrota a cuestas.

Sus repuestas no cambian mucho de una semana a otra, está sobreviviendo lo que queda del torneo.

"El equipo venía con la idea de sacar algo, regresarnos con algo, pero la mayoría de los juegos no nos ha alcanzado. Apretamos por ratos, luego aflojamos y el rival que enfrentamos hoy no te va a regalar nada.

"Ahora, aprovechar la pausa que viene, y al volver a los entrenamientos después de esta pausa, regresar con más deseos de hacer las cosas y recuperemos la gente que no tenemos".

La banca estuvo repleta de gente joven: "Les pedí a los chavos que tuvieran personalidad, que hicieran las cosas sencillas. Sí, había muchos jóvenes en la banca, muchos que no han debutado, así nos ha tocado, tenemos muchos jugadores que no están a su nivel y muchos que han estado lesionados, y esperamos que los que estén cambien la cara en lo que resta del torneo".