Heiner Parra a un minuto del líder general

Los integrantes del Canel´s-ZeroUno-Mavic disputaron la tercera etapa de la Vuelta a Colombia UCI 2.2, en donde su integrante Heiner Parra fue uno de los protagonistas, durante los 181.1 kilómetros en donde se disputaron tres sprints especiales y dos premios de montaña.

Una etapa rápida se vivió durante el cuarto día de competencia, tercera etapa que permitió a los corredores del Canel´s-ZeroUno-Mavic medir el potencial de sus contrincantes día previo de arrancar las sesiones más complicadas en la vuelta a Colombia, al enfrentar la montaña donde se disputarán tres puertos sumamente complicados, el primero de ellos en la etapa 4.

Llegando a la tercera etapa como el tercer mejor del sprint Ignacio Prado buscaba consolidar a su equipo Canel´s-ZeroUno-Mavic sumando más puntos que le permitieran mantener la pelea, pero una pinchadura a falta de 3 kilómetros del final lo privó de un buen resultado, pero aun así mantiene el tercero general de sprints.

Viendo las complicaciones que se avecinan en los próximos días al solo enfrentar la montaña, el colombiano número 12 de Canel´s-ZeroUno-Mavic, Heiner Parra, peleó durante los últimos kilómetros de la etapa por conseguir una buena posición, pero al ser escalador los sprinters lo dejaron atrás pero aun así llegaba 8 segundos por debajo del ganador de la etapa, con esto Parra queda listo para el arranque de la alta montaña teniendo como primer prueba buscar repetir lo conseguido en el 2019 al dominar en lo Alto de Letras.

Al respecto Heiner Parra Canel´s-ZeroUno-Mavic, comentó: "Fue una jornada muy rápida la de este día, eso para nosotros que no somos sprinters creo que es un desgaste extra, pero nos deja listos para enfrentar la montaña, nos hemos preparado muy fuerte para poder hacer un buen papel en esta vuelta con mi equipo Canel´s-ZeroUno-Mavic he ir por la victoria en lo Alto de Letras, así como las demás etapas, hoy pudimos seguir por buen camino y pues ahora a descansar". Dentro de las Clasificaciones Generales después de 3 etapas disputadas más el prólogo, los representantes de Canel´s-ZeroUno-Mavic marchan así: Heiner Parra se mantiene a un minuto del líder general en el lugar 47 mientras que Ignacio Prado es tercero del general sprint, en la Sub 23 Juan Francisco Rosales es 23.

Este miércoles carrera continuará con la cuarta etapa, partiendo de la Plaza de Bolívar de Ibagué y finalizando en el mítico Alto de Letras, donde se completarán 122.2 kilómetros. Serán tres sprints especiales y tres premios de montaña en disputa.