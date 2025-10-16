Henry Martín no jugará el Clásico Joven ante Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El club América enfrentará el Clásico Joven ante Cruz Azul sin su capitán y referente de ataque. Henry Martín está descartado para enfrentar al conjunto celeste en el regreso de la Liga MX tras la pausa por la fecha FIFA.

El delantero de 32 años sigue recuperándose de un esguince de rodilla que lo ha dejado prácticamente sin actividad. "La Bomba" apenas tiene 111 minutos disputados en tres apariciones con el conjunto azulcrema en el torneo Apertura 2025, además de no tener un solo gol anotado.

Martín entrenó por separado en las instalaciones de Coapa y será tras el partido ante Cruz Azul que el técnico André Jardine pueda establecer su situación. Pese a que la rodilla parece haberse recuperado, ahora es un tema de ritmo de juego y de estado físico lo que dejaría al delantero fuera de la convocatoria para el duelo ante La Máquina, es decir: Martín no saldría ni siquiera a la banca.

¿Cuándo volvería Henry Martín?

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

André Jardine tendrá pocas horas para definir el regreso de Henry Martín a las canchas ya que, tras la Fecha FIFA, la Liga MX tendrá una doble jornada la siguiente semana. América recibirá a Puebla en el estadio Ciudad de los Deportes, en el que pudiera ser el regreso de yucateco a las canchas.