Henry Martín y Erick "Chiquito" Sánchez podrían reaparecer

Por El Universal

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Henry Martín y Erick "Chiquito" Sánchez podrían reaparecer

México.- Luego de perder (0-2) frente al Atlético de San Luis en casa, las Águilas del América y su afición han recibido buenas noticias rumbo a la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX.

Dos de sus piezas claves que no comenzaron la temporada, podrían reaparecer el domingo frente a los Tuzos de Pachuca en el estadio Hidalgo. Se trata de Henry Martín y Erick "Chiquito" Sánchez.

Este jueves, ambos futbolistas entrenaron al parejo del equipo con miras al encuentro de la fecha 3, en la que buscarán su primera victoria del certamen y salir del fondo de la clasificación.

"La Bomba", que había quedado fuera por un desgarro de bíceps femoral, vive complicados momentos debido a su larga racha de problemas físicos que lo ha mermado desde el año pasado.

Por su parte, el mediocampista mexicano, que lucha por un lugar en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, cerró el pasado Apertura 2025 como pieza clave de André Jardine; sin embargo, no se ha presentado en este año.

El jugador que sigue como duda para el encuentro del fin de semana es el 10 azulcrema, Alejandro Zendejas, quien tampoco tuvo participación frente a los Xolos de Tijuana ni ante el Atlético de San Luis. El volante mexicano no ha entrenado junto al resto 

del plantel.

La semana pasada, los de Coapa empataron sin goles ante Tijuana en el estadio Caliente y en casa, en el estadio Ciudad de los Deportes, fueron sorprendidos por el conjunto potosino.

