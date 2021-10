Herrera amenaza a Guardado y Lainez

México.- Este fin de semana el Atlético de Madrid se enfrenta en contra del Real Betis de Sevilla, por lo que podría darse el cara a cara entre Héctor Herrera y Andrés Guardado junto con Diego Lainez de los béticos. Y el volante ya amenazó: "Les voy a dar una patada".

Para el volante colchonero, ver a sus compatriotas en la cancha, "es especial. Siempre es emocionante enfrentar a los compañeros de Selección, como el capitán Andrés, un amigo con el que hemos estado mucho tiempo en el equipo nacional y Dieguito quien es joven, pero que también tengo buena relación con él". Mas aclaró que más allá de la amistad, "les quiero ganar y si les tengo que pegar una patada, lo haré". Con 31 años de edad, Herrera ve lejano el retiro: "Me faltan muchas cosas por cumplir. Es bonito que se tengan muchos juegos en Europa, en Champions, ganar campeonatos en Portugal, en la Liga de España, que la mejor del mundo. No me pongo metas para decir que ya llegué a ella, quiero seguir mejorando para estar al nivel. Tengo muchas cosas por lograr. Veo muy lejos el retiro. No pienso mucho en el futuro. Yo estoy muy contento en el Atlético, sé que llega el final de contrato, se deberán tomarán decisiones, ya veré qué pienso".

Al mexicano le ha costado trabajo tener regularidad en el Atlético, pero aún así, está feliz en el equipo que dirige Diego Simeone: "Estoy contento, uno siempre quiere jugar y ser importante. Siento que entreno al 100 por ciento, pero quizá no me alcance con eso, o no es lo que se espera de mí. Trabajo para cuando el ´Cholo´ me necesite. Yo tengo que estar al nivel del equipo y en la Selección siempre estoy al nivel que se me exige". A pesar de todo, afirma que al "Cholo" "le he aprendido mucho, independiente de jugar poco, en temas tácticos, en temas defensivos, es un genio. Sabemos la exigencia que él tiene para que des todo por el equipo. Es un técnico inteligente que tiene bien definida su forma de jugar. Es fácil entenderlo".