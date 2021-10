Hilan Guerreras FCAS 4ta. derrota

Las Guerreras FCAS no levanta y sufrieron su cuarta derrota al hilo, al perder el pasado fin de semana contra el cuadro del Grizzly de Irapuato, con marcador de 2-0, con lo que prácticamente se despidieron de la liguilla en esta temporada 2021 de la Liga de Futbol Femenil del Bajío.

Esta es su peor inicio que tiene el conjunto de la Guerreras en doce temporadas y es que el partido ante Grizzly las potosinas no jugaron mal, pero les falta definición ante el marco rival, ya que generaron acción de gol, pero no las concretaron, en esta ocasión los postes jugaron en contra y la portera del equipo rival salvó a su escuadra de goles cantados, pero los partidos se ganan con goles y si no los metes no puedes ganar.

En cambio, las visitantes tuvieron pocas oportunidades para en contragolpes aprovecharon para que casi al finalizar el primer tiempo, Pamela Gasca anotara el 1-0 para las freseras y así irse al descanso, para la parte complementaria, la presión siguió por parte de las potosinas, pero sin resultados y en otra descolgada, al minuto 76 de tiempo corrido nuevamente Pamela Gasca logró su segunda anotación para su cuenta personal, para poner los cartones 2-0 para las Grizzly.

RESULTADOS

En otros resultados de la categoría estelar en la jornada 5, Atlético Femenil Uruapan le ganó 3-1 al Atlético Celaya-Femenil; Naranjeras vence a Esmeraldas de León, 3-0; Refineras FC supera a Pequeñas Golden por 2-0; Atlético Potosinas empata a cero goles con Irapuato Femenil A.C.; Andreas Soccer le gana a San Juan FC por 2-1.

En la categoría Ascenso Fuerzas Básicas, en su jornada 5, Se. Nu.Ta. Irapuato golea a Panteras ENC por 9 tantos a 2; Promesas Juventinas vence por la mínima diferencia a Grizzlys; Talentos Refineras se despachó con la cuchara grande al golear 15-1 a Búhos Cherán; el partido entre A. Santos Morelia contra Esmeraldas Romita, pendiente por permiso Romita y Aguacateras, descanso.