Historial de ganadores del Balón de Oro desde 1956
Repasa la trayectoria de los galardonados con el prestigioso premio Balón de Oro a lo largo de los años. Descubre quiénes han sido los futbolistas más destacados.
PARÍS (AP) — Lista de ganadores del premio Balón de Oro otorgado por la revista France Football:
2025 — Ousmane Dembélé, Paris Saint-Germain
2024 — Rodri, Manchester City
2023 — Lionel Messi, Inter Miami
2022 — Karim Benzema, Real Madrid
2021 — Lionel Messi, Barcelona/Paris Saint-Germain
2020 — Cancelado
2019 — Lionel Messi, Barcelona
2018 — Luka Modric, Real Madrid
2017 — Cristiano Ronaldo, Real Madrid
2016 — Cristiano Ronaldo, Real Madrid
2009 — Lionel Messi, Barcelona
2008 — Cristiano Ronaldo, Manchester United
2007 — Kaká, Milan
2006 — Fabio Cannavaro, Real Madrid
2005 — Ronaldinho, Barcelona
2004 — Andriy Shevchenko, Milan
2003 — Pavel Nedved, Juventus
2002 — Ronaldo, Real Madrid
2001 — Michael Owen, Liverpool
2000 — Luis Figo, Real Madrid
1999 — Rivaldo, Barcelona
1998 — Zinedine Zidane, Juventus
1997 — Ronaldo, Inter Milán
1996 — Matthias Sammer, Borussia Dortmund
1995 — George Weah, Milan
1994 — Hristo Stoichkov, Barcelona
1993 — Roberto Baggio, Juventus
1992 — Marco Van Basten, Milan
1991 — Jean-Pierre Papin, Marsella
1990 — Lothar Matthaus, Inter Milán
1989 — Marco Van Basten, Milan
1988 — Marco Van Basten, Milan
1987 — Ruud Gullit, Milan
1986 — Igor Belanov, Dynamo Kiev
1985 — Michel Platini, Juventus
1984 — Michel Platini, Juventus
1983 — Michel Platini, Juventus
1982 — Paolo Rossi, Juventus
1981 — Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Munich
1980 — Karl-Heinz Rummenigge, Bayern Munich
1979 — Kevin Keegan, Hamburgo
1978 — Kevin Keegan, Hamburgo
1977 — Allan Simonsen, Borussia Moenchengladbach
1976 — Franz Beckenbauer, Bayern Munich
1975 — Oleg Blokhin, Dynamo Kiev
1974 — Johan Cruyff, Barcelona
1973 — Johan Cruyff, Barcelona
1972 — Franz Beckenbauer, Bayern Munich
1971 — Johan Cruyff, Ajax
1970 — Gerd Muller, Bayern Munich
1969 — Gianni Rivera, Milan
1968 — George Best, Manchester United
1967 — Florian Albert, Ferencvaros
1966 — Bobby Charlton, Manchester United
1965 — Eusebio, Benfica
1964 — Denis Law, Manchester United
1963 — Lev Yashin, Dynamo Moscú
1962 — Josef Masopust, Dukla Praga
1961 — Omar Sivori, Juventus
1960 — Luis Suárez Miramontes, Barcelona
1959 — Alfredo Di Stefano, Real Madrid
1958 — Raymond Kopa, Real Madrid
1957 — Alfredo Di Stefano, Real Madrid
1956 — Stanley Matthews, Blackpool
Mujeres
2025 — Aitana Bonmatí, Barcelona
2024 — Aitana Bonmatí, Barcelona
2023 — Aitana Bonmatí, Barcelona
2022 — Alexia Putellas, Barcelona
2021 — Alexia Putellas, Barcelona
2020 — Cancelado
2019 — Megan Rapinoe, Reign
2018 — Ada Hegerberg, Lyon
