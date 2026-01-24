Histórica derrota del Bayern Munich ante Augsburg en la Bundesliga

BERLÍN (AP) — El mejor equipo de Alemania no es necesariamente el mejor de Baviera.

Bayern Múnich sufrió su primera derrota esta temporada en la Bundesliga al caer el sábado 2-1 en casa ante su rival bávaro, Augsburg, después de que la estrella del Bayern, Michael Olise, golpeó el travesaño con el último disparo del partido.

Es la primera vez que el Bayern no logra al menos un punto en la liga desde el 8 de marzo del año pasado cuando perdió 3-2 en casa ante Bochum.

"No diría que la derrota fue absolutamente merecida. Eso podría ser demasiado, pero tampoco habría sido merecido si hubiéramos ganado", reconoció el mediocampista del Bayern, Joshua Kimmich. "Así que, en cierto modo, es aceptable, aunque es extremadamente molesto para nosotros haber perdido un partido de la Bundesliga. Lo crucial será nuestra reacción a ello".

Augsburg terminó con la racha de 53 partidos invictos del Bayern en la Bundesliga en abril de 2014, y el sábado el mismo club también puso fin a la siguiente racha más larga de 27 partidos invictos del Bayern.

Con 50 puntos y una diferencia de goles de más 57, el Bayern ya había tenido el mejor inicio de la Bundesliga después de 18 jornadas.

Augsburg, que estaba a solo tres puntos de la zona de descenso antes del partido, no había ganado un juego desde principios de diciembre. Y el equipo de Manuel Baum tuvo que remontar en Múnich después de que el defensor del Bayern, Hiroki Ito, abriera el marcador con un cabezazo a un córner de Michael Olise a los 23 minutos.

"Hablamos toda la semana sobre que teníamos que creer en nosotros mismos porque nadie más lo hacía, quizás justificadamente", dijo el mediocampista del Augsburg, Robin Fellhauer. "Pensamos en un plan y realmente funcionó. Queríamos estar bien posicionados, no permitir mucho, tener un poco de suerte de vez en cuando, y luego seguir avanzando".

El Bayern desperdició más buenas oportunidades y la primera mitad terminó con Robin Fellhauer golpeando el travesaño para Augsburgo.

Los visitantes presionaron con fuerza para conseguir el empate en la segunda mitad y Arthur Chaves lo logró con la parte trasera de su cabeza a un córner que el portero del Bayern, Jonas Urbig, no pudo alcanzar al 75.

Han-Noah Massengo anotó lo que resultó ser el gol de la victoria seis minutos después cuando Dimitrios Giannoulis avanzó por la izquierda y centró al medio para encontrarlo.

"Increíble. Todavía hay un poco de incredulidad en el vestuario porque nadie realmente sabe qué acaba de pasar y que realmente lo logramos", dijo Fellhauer.

Dortmund recorta la ventaja del Bayern

El Borussia Dortmund aprovechó la derrota del Bayern con una victoria 3-0 ante el Unión de Berlín que redujo la cómoda ventaja del líder a ocho puntos con 15 jornadas restantes.

Emre Can convirtió un penal temprano, Nico Schlotterbech cabeceó el segundo gol desde un córner al inicio de la segunda mitad, y Maximilian Beier selló la victoria al final con un disparo bajo dentro del poste lejano.

Además, el hábito del Eintracht Frankfurt de conceder tres goles continuó en una derrota 3-1 en casa ante el Hoffenheim, que está en buena forma. Frankfurt, que despidió al entrenador Dino Toppmöller el fin de semana pasado, ha concedido tres goles en los cinco partidos que ha jugado en 2026.

La exestrella del Real Madrid, Lucas Vázquez, anotó su primer gol con el Leverkusen que se impuso 1-0 sobre el Werder Bremen. Esto rompió la racha de tres derrotas consecutivas del Leverkusen en todas las competiciones.

Leipzig ganó 3-0 al Heidenheim, amenazado por el descenso, y la mejora del Mainz bajo el nuevo entrenador Urs Fischer continuó al vencer 3-1 al Wolfsburg.