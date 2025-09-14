Histórico empate en el Maratón del Campeonato Mundial de Tokio
Alphonce Simbu se consagra en el Maratón del Campeonato Mundial de Tokio tras un final de fotografía
TOKIO (AP) — Corrieron durante más de dos horas y necesitaron un final de fotografía para determinar al ganador.
Alphonce Simbu superó a Amanal Petros en el maratón masculino en el Campeonato Mundial el lunes en una carrera de 42.195 kilómetros a través de las calles de Tokio que se decidió en un sprint en la recta final de la pista en el Estadio Nacional de Japón.
Fue el maratón más reñido en la historia de los campeonatos mundiales. Ambos hombres registraron un tiempo de 2:09.48, con la foto mostrando a Simbu cruzando la línea una fracción —0.03 segundos— antes.
Simbu le da a Tanzania su primera medalla de oro olímpica o de campeonato mundial en cualquier evento.
