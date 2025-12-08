logo pulso
Horario y canales para ver el partido del Monday Night Football

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Horario y canales para ver el partido del Monday Night Football

El SoFi Stadium será testigo del enfrentamiento entre Chargers y Eagles en el Monday Night Football de la NFL.

Por El Universal

Diciembre 08, 2025 05:12 p.m.
A
Horario y canales para ver el partido del Monday Night Football

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- La Semana 14 de la Temporada 2025 de la National Football League (NFL) finaliza este lunes 8 de diciembre.

Luego de un emocionante fin de semana de actividad en la mejor Liga de futbol americano de Estados Unidos, hoy se llevará a cabo el último juego de la fecha.

Los Chargers de Los Ángeles y los Eagles de Philadelphia chocan en un duelo bastante atractivo entre dos franquicias que llegan con la misma marca; ambas cuentan con ocho victorias y cuatro derrotas.

El equipo "angelino" viene de derrotar (31-14) a los Raiders de Las Vegas en el Allegiant Stadium de Nevada.

Por su parte, el "Filadelfiano" sufrió una derrota más que dolorosa con los Bears de Chicago en el Lincoln Financial Field.

El SoFi Stadium de Inglewood, California será el escenario en donde los Chargers de Los Ángeles y los Eagles de Philadelphia protagonizarán el Monday Night Football.

Este duelo será sumamente atractivo porque las dos franquicias quieren quedarse con la victoria para cerrar la temporada regular de la mejor manera posible.

Los Chargers de Los Ángeles tratarán de mantenerse en la lucha por el comodín de la Conferencia Americana.

De momento, en el Oeste se encuentran por debajo de los Broncos de Denver y por encima de los Chiefs de Kansas City.

Mientras que los Eagles de Philadelphia marchan como líderes del Este de la Conferencia Nacional, pero tratarán de seguir en lo más alto para que los Cowboys de Dallas no les ganen la división.

Horario y canales para ver el partido del Monday Night Football de la NFL este lunes 8 de diciembre

· Chargers de Los Ángeles vs Eagles de Philadelphia

· Fecha: Lunes 8 de diciembre

· Hora: 19:15

· Estadio: SoFi

· Transmisión: ESPN2/Disney+/NFL+/DAZN

