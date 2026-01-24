logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Fotogalería

AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Hornets de Charrlotte vencen a los Wizards de Washington

Miles Bridges y LaMelo Ball también brillaron en la victoria de los Hornets sobre los Wizards.

Por AP

Enero 24, 2026 06:36 p.m.
A
Hornets de Charrlotte vencen a los Wizards de Washington

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Brandon Miller anotó 21 puntos y los Hornets de Charrlotte superaron el sábado 119-115 a los Wizards de Washington, que perdieron su noveno encuentro consecutivo.

Miles Bridges y LaMelo Ball anotaron cada uno 20 unidades, Kon Knueppel agregó 16 y Moussa Diabate 11 y los Hornets ganaron juegos consecutivos por primera vez desde que superaron entre el 3 y 5 de enero a Chicago y Oklahoma City.

Tre Johnson logró máximos de carrera con 26 puntos y seis asistencias para los Wizards, quienes, según el Elias Sports Bureau, presentaron la alineación titular más joven, por edad promedio, desde que la NBA comenzó a rastrear a los titulares en 1970-71. El quinteto titular de Washington, con una edad promedio de 20,64 años, superó a la alineación más joven anterior de 20,74, presentada por Oklahoma City el diez de abril de 2021 contra Filadelfia.

Alex Sarr anotó 24 tantos, el suplente Justin Champagnie y Bub Carrington agregaron 15 cada uno, mientras que Kyshawn George y Jamir Watkins sumaron 11 cada uno para los Wizards, el peor equipo de la Conferencia Este, que cayó a 10-34. Will Riley fue titular por primera vez para Washington y agregó siete puntos en 23 minutos. Champagnie sumó 11 rebotes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La racha de derrotas de Washington es la segunda más larga de la temporada. Los Wizards, que ganaron por última vez el 6 de enero contra Orlando, habían perdido 14 seguidos en una racha en octubre y noviembre.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Hornets de Charrlotte vencen a los Wizards de Washington
Hornets de Charrlotte vencen a los Wizards de Washington

Hornets de Charrlotte vencen a los Wizards de Washington

SLP

AP

Miles Bridges y LaMelo Ball también brillaron en la victoria de los Hornets sobre los Wizards.

Histórica derrota del Bayern Munich ante Augsburg en la Bundesliga
Histórica derrota del Bayern Munich ante Augsburg en la Bundesliga

Histórica derrota del Bayern Munich ante Augsburg en la Bundesliga

SLP

AP

Augsburg logra una victoria histórica sobre el Bayern Munich en la Bundesliga

Detienen a Rasheed Walker por presentar arma en aeropuerto de Nueva York
Detienen a Rasheed Walker por presentar arma en aeropuerto de Nueva York

Detienen a Rasheed Walker por presentar arma en aeropuerto de Nueva York

SLP

AP

Walker, tackle de Green Bay, detenido en Terminal C de LaGuardia por llevar un arma sin permiso válido en Nueva York. Abogado confía en desestimación del caso.

Novak Djokovic alcanza 400 victorias en Grand Slam y hace historia en el tenis
Novak Djokovic alcanza 400 victorias en Grand Slam y hace historia en el tenis

Novak Djokovic alcanza 400 victorias en Grand Slam y hace historia en el tenis

SLP

AP

En el Abierto de Australia, Novak Djokovic consolida su dominio con 400 victorias en Grand Slam, demostrando su excelencia en la cancha.