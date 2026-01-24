Hornets de Charrlotte vencen a los Wizards de Washington

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — Brandon Miller anotó 21 puntos y los Hornets de Charrlotte superaron el sábado 119-115 a los Wizards de Washington, que perdieron su noveno encuentro consecutivo.

Miles Bridges y LaMelo Ball anotaron cada uno 20 unidades, Kon Knueppel agregó 16 y Moussa Diabate 11 y los Hornets ganaron juegos consecutivos por primera vez desde que superaron entre el 3 y 5 de enero a Chicago y Oklahoma City.

Tre Johnson logró máximos de carrera con 26 puntos y seis asistencias para los Wizards, quienes, según el Elias Sports Bureau, presentaron la alineación titular más joven, por edad promedio, desde que la NBA comenzó a rastrear a los titulares en 1970-71. El quinteto titular de Washington, con una edad promedio de 20,64 años, superó a la alineación más joven anterior de 20,74, presentada por Oklahoma City el diez de abril de 2021 contra Filadelfia.

Alex Sarr anotó 24 tantos, el suplente Justin Champagnie y Bub Carrington agregaron 15 cada uno, mientras que Kyshawn George y Jamir Watkins sumaron 11 cada uno para los Wizards, el peor equipo de la Conferencia Este, que cayó a 10-34. Will Riley fue titular por primera vez para Washington y agregó siete puntos en 23 minutos. Champagnie sumó 11 rebotes.

La racha de derrotas de Washington es la segunda más larga de la temporada. Los Wizards, que ganaron por última vez el 6 de enero contra Orlando, habían perdido 14 seguidos en una racha en octubre y noviembre.