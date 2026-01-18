Houston se desmorona en la nieve y deja vía libre a Patriots

Washington, 18 ene (EFE).- Los New England Patriots superaron este domingo bajo la nieve de Boston a la temible defensa de los Houston Texans (28-16) y sellaron su pase a la final de la Conferencia Americana de la NFL, en la que se medirán a los Denver Broncos.

Los Texans llegaban a la ronda divisional, que nunca han superado, con diez victorias consecutivas apuntaladas por una férrea defensa, pero en Boston cometieron cinco pérdidas de balón —cuatro intercepciones a C.J. Stroud— de las que no lograron reponerse.

Esta fue la séptima vez que Houston cayó en la ronda divisional, los cuartos de final en la NFL.

Por su parte, los Patriots disputarán una final de conferencia por primera vez desde 2018, la última temporada de Tom Brady en Nueva Inglaterra.

Drake Maye, el mariscal que ha devuelto la ilusión a los Patriots, terminó con 16 pases completos de 27 intentos, tres touchdowns y 179 yardas. Maye es, junto a Matthew Stafford, candidato a MVP de la temporada.

Aunque lanzó una intercepción, su actuación fue muy superior a la de Stroud, que cerró con 20 de 47, 212 yardas, un touchdown y cuatro pérdidas.

DeMario Douglas abre el camino

Los Patriots abrieron el marcador en su segunda serie ofensiva. Maye, en cuarto intento, conectó con DeMario Douglas, que recorrió 21 yardas hasta el touchdown (7-0).

Houston respondió con un gol de campo de Ka'imi Fairbairn (7-3) y luego tomó ventaja en el segundo cuarto con un touchdown de Christian Kirk tras pase de 10 yardas de Stroud.

La reacción duró poco. Nueva Inglaterra golpeó dos veces antes del descanso: primero, con un touchdown defensivode Marcus Jones, que devolvió una intercepción hasta la anotación; después, con Stefon Diggs, que recibió un pase de siete yardas de Maye. 21-10 al medio tiempo.

Tras el descanso, los Texans chocaron una y otra vez contra la defensa local. Dos field goals de Fairbairn acercaron a Houston (21-16), pero en el último cuarto Kayshon Boutte amplió la ventaja con un espectacular touchdown a una mano tras pase de 32 yardas de Maye.

Con 13 minutos por jugar, Houston no encontró respuestas. Stroud y su ofensiva no lograron conectar jugadas decisivas y el marcador ya no se movió.

Así, los Patriots avanzaron a la final de la AFC, que se jugará el próximo domingo en Denver ante los Broncos, que vienen de vencer 33-30 a los Buffalo Bills y perdieron por lesión a Bo Nix.

El ganador del Broncos–Patriots irá al Super Bowl LX. EFE