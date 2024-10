Se burla Hugo Sánchez de promociones para el México-Valencia

La Selección Mexicana este sábado vuelve a Puebla para disputar un partido amistoso ante Valencia, sin embargo, la afición no ha respondido de la mejor manera, situación de la que se burló Hugo Sánchez.

La boletera encargada de la venta de las entradas todavía registra varias zonas disponibles por lo que recurrieron a lanzar ofertas.

Los boletos para el México vs Valencia ya están al 2x1 si cuentas con el bono del Club Puebla.

Mientras que la Selección Mexicana en sus redes sociales anunció la oferta de una entrada gratis en caso de conservar el boleto del 2007, cuando el Tricolor enfrentó a Panamá en el estadio Cuauhtémoc y se tuvo que cancelar por cuestiones de lluvia.

Estas prácticas fueron motivo de burla de Hugo Sánchez, quien señaló que la poca baja venta de boletos es consecuencia de la conexión que se ha perdido con la afición, por lo que aprovechó para burlarse.

"Hasta dónde hemos llegado, como para que los directivos se den cuenta que hay que rectificar cosas que se han hecho mal y ahora con 'chorreaditas' como estas, cómo puedes decir que si tienes guardado el boleto de tal día, irás y entrarás gratis", expresó.

¿Cuándo y dónde ver el partido de la Selección Mexicana?

Sábado 12 de octubre

México vs Valencia

20:00 horas

Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Azteca 7, Canal 5, TUDN