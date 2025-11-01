Iga Swiatek vence a Madison Keys en las Finales de la WTA en Riad

RIAD, Arabia Saudí (AP) — En un enfrentamiento de ganadoras de Grand Slam, Iga Swiatek superó el sábado en sets corridos a Madison Keys el primer día de las Finales de la WTA en Riad.

La campeona de Wimbledon necesitó poco más de una hora para vencer a la ganadora del Abierto de Australia, Keys, por 6-1, 6-2 en el torneo de fin de temporada para las ocho mejores jugadoras del mundo.

"Estuve concentrada de principio a fin, y realmente quería mantenerlo así", indicó Swiatek, quien ganó 58 de 87 puntos.

Fue el primer partido de Keys en 68 días, desde su salida en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos. Swiatek reconoció que una ausencia tan prolongada "puede hacer que te sientas un poco oxidada".

Jugando en el Grupo Serena Williams, Keys podría necesitar vencer a Amanda Anisimova y Elena Rybakina para avanzar.

Rybakina venció también por 6-3, 6-1 a Anisimova.