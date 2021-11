"Ilanu Makabu es un gran reto para mí", dice "Canelo" Álvarez

Seguir haciendo historia en el boxeo es el único eje que mueve la carrera de Saúl "Canelo" Álvarez, quien acepta que también le causó sorpresa la posibilidad que hay de pelear con el campeón crucero del CMB, el africano Ilanu Makabu, pero está listo para ese reto.

"La verdad es que ni yo sé (cómo se llegó a esta pelea), a Eddy se le ocurren cosas locas pero la verdad es que siempre estoy puesto para hacer historia, para lo que venga", compartió durante el cierre de la 59 Convención del Consejo Mundial de Boxeo, cita en la que tuvo su primer encuentro cara a cara con su futuro rival.

Y ante los que lo vuelven a cuestionar acerca de por qué no medirse a rivales como David Benavidez, ataja. "En este momento puedo hacer lo que yo quiera. Enfrenté a todos los campeones de las 168 libras y ahora puedo hacer lo que quiera. Ahora estoy de vacaciones y disfrutando lo que logramos. Estoy contento de seguir poniéndome retos enfrente, (Ilanu Makabu) es un gran reto para mí, es peligroso, pero me encantan ese tipo de retos".

Recordó que hace, "no sé si un año, dije que crucero no y aquí estamos. Agradecerle la oportunidad de pelear este título, para ponerle una estrellita más a mi carrera. Subir 15, 20 kilos, dar ventaja. Es un gran reto para mi".

Sobre la posibilidad de volver a pelear en territorio mexicano, señaló: "La verdad estoy contento de pensar en la posibilidad de volver a México a pelear, y seguramente me verán pronto aquí, estamos armando todo eso. Hay que ver todos los detalles, hay muchos detalles, siempre la posibilidad de venir a México a pelear me pone muy contento".

Y aprovechó el momento para enviarle un mensaje a las nuevas generaciones. "Vengo de vender paletas en los camiones y estoy aquí gracias a la perseverancia y a que amo lo que hago, así no es tan difícil levantarte a correr, a entrenar, porque disfrutas lo que haces, la disciplina es la clave".