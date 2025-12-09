Importante victoria del Liverpool en la Champions League

Después de dejar a Mohamed Salah en Inglaterra, el Liverpool obtuvo un impulso muy necesario con una victoria el martes 1-0 sobre el Inter de Milán en la Liga de Campeones, mientras que el Barcelona y el Bayern Múnich celebraron sus remontadas y el Chelsea perdió.

Con Salah fuera del equipo tras su crítica pública al club la semana pasada, Dominik Szoboszlai asumió el protagonismo al anotar el penal a los 88 minutos que aseguró la victoria sobre uno de los equipos de mejor rendimiento de la competición.

Fue aún más valioso al llegar después de una racha de una victoria en 6 partidos en todas las competiciones para el equipo de Arne Slot, que subió al octavo lugar.

Los jugadores del Liverpool pensaron que habían tomado la delantera con un cabezazo de Ibrahima Konate al 31, pero, tras una revisión de video que duró más de cuatro minutos, el árbitro anuló el gol por una mano, ya que Virgil van Dijk había desviado previamente el balón al brazo de Hugo Ekitike.

Después de quitarle un gol al Liverpool, el VAR ayudó a los visitantes cuando detectó que Alessandro Bastoni había tirado de la camiseta de Florian Wirtz en el área, con el centrocampista cayendo al suelo. Szoboszlai convirtió el penal.

La nueva estrella del Bayern brilla

El centrocampista de 17 años del Bayern Múnich, Lennart Karl, produjo una audaz jugada para continuar su impresionante inicio goleador en la Liga de Campeones en una victoria 3-1 ante el Sporting Lisboa.

Karl firmó su tercer gol en cuatro partidos de su corta trayectoria en la Champions. Lo hizo al controlar con la zurda el pase de Konrad Laimer antes de rematar de volea casi sin ángulo en medio de dos defensores.

El Bayern le dio la vuelta a un marcador adverso con una ráfaga de tres goles en 12 minutos. El visitante se puso en ventaja a los 54 minutos con el autogol de Joshua Kimmich tras la presión de João Simões en el contragolpe.

Serge Gnabry empató para el Bayern cuando quedó sin marca en un tiro de esquina al 65, Karl anotó el segundo al 69 y el defensor Jonathan Tah decretó el 3-1 definitivo al 77.

Ampliamente considerado como el mejor talento joven del fútbol alemán esta temporada, Karl se convirtió en el goleador más precoz del Bayern en la Liga de Campeones en octubre en su primer partido como titular en la competición.

Cerca del final, Alphonso Davies ingresó para disputar su primer partido desde marzo tras una grave lesión de rodilla.

Chelsea pierde

El Chelsea fue derrotado en la Liga de Campeones por primera vez en casi tres meses, después de que el delantero belga Charles De Ketelaere asistió en el tanto del empate y anotó el gol de la victoria al 83 cuando el Atalanta remontó para ganar 2-1.

El Chelsea, que se adelantó con un gol de João Pedro, salió de los ocho primeros puestos de clasificación automática con su segunda derrota.

Fue la cuarta victoria para el Atalanta, que subió al tercer lugar y es el equipo italiano mejor posicionado.

Gianluca Scamacca empató 1-1 al rematar de cabeza un centro de De Ketelaere, quien luego disparó un tiro que el portero del Chelsea, Robert Sánchez, tocó pero no pudo detener.

Koundé impulsa la remontada del Barcelona

Los cabezazos de Jules Koundé con tres minutos de diferencia dieron al Barcelona la remontada 2-1 sobre el Eintracht Frankfurt.

Marcus Rashford asistió en el primer gol a los 50 minutos y Lamine Yamal en el segundo al 53.

Los visitantes se habían adelantado con un gol de Ansgar Knauff en un contragolpe a los 21 minutos en el renovado estadio Camp Nou, que aún no puede albergar su capacidad total.

Son observa la victoria del Tottenham

Son Heung-min se despidió del Tottenham mientras su antiguo club subía al noveno lugar tras vencer al Slavia Praga 3-0 con un autogol y dos penales en un partido ensombrecido por una disputa sobre el movimiento de una bandera arcoíris en apoyo a la comunidad LGBTQ+.

El argentino Julián Álvarez anotó por novena vez en sus últimos nueve partidos de la fase de liga para llevar al Atlético de Madrid a una victoria 3-2 remontando ante el PSV Eindhoven.

El Marsella aguantó para una victoria 3-2 sobre el Union Saint-Gilloise, cuyos jugadores y aficionados celebraron dos veces lo que pensaron que eran goles para igualar el marcador al final, solo para que ambos fueran anulados por fuera de juego en una revisión de video.

Folarin Balogun empujó el balón sobre la línea desde cerca para dar al Mónaco una victoria 1-0 sobre el Galatasaray.

Olympiacos rompió el cerrojo defensivo de Kairat Almaty para llevarse la victoria 1-0 en su visita a Kazajistán y aumentar sus esperanzas de clasificarse para las etapas eliminatorias. Gelson Martins anotó a los 73 minutos para el equipo griego.