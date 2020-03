Inauguran Mpal. de basquetbol

Con el primer dos celebrado por el jugador del CB Santos San Luis, Juan Luis Ramírez Herrera, el pasado sábado se inauguró el Torneo Municipal de Baloncesto "En Son de Paz" 2020, que tuvo lugar en las instalaciones de la Unidad Deportiva Condado del Sauzal.

Se tuvo el desfile de los equipos participantes entre los que destacan Huracán "A", "B" y "C", Scanet "A", "B"; y "C"; Huracán "A", "B", "C", "D", y "F"; Escuela Secundaria Técnica 68. Escuela Secundaria Técnica 35 Jr. Lobos, COBACH 19 Matutino y COBACH 19 Vespertino. Deportivo Campana, Raptors, Knicks, Trong Woman, Stars Mo, Leones A, B y C. Panteritas, Jaguares, Black Mamba, Mavericks, LIGAPE, Mexquitic, Wings, Power, Time Cracks y Familia Marentes.

Este torneo se juega en las categorías, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 y Novatos.

Se tuvieron los respectivos honores a la bandera a cargo de la escolta y banda de guerra de la Escuela Secundaria "Francisco González Bocanegra".

Hubo palabras de Ricardo García Rojas Flores, titular del deporte en la ciudad, quien enfatizó que el torneo es gracias al impulso de la ciudadanía y de los equipos participantes, lo que habla muy bien de todos los que han forjado el evento que llega a tres ediciones.

El titular del deporte municipal añadió que el certamen es gratuito y solo se tenía el costo del arbitraje, sin embargo, a partir de la presente edición ningún equipo pagará monto alguno para participar. El titular de Deporte Municipal hizo la declaratoria inaugural.