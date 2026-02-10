Las medallas rotas en los JO serán reparadas y restituidas

MILÁN, Italia, febrero 10 (ANSA/EL UNIVERSAL).-

, portavoz de la

, aseguró que lasde la vigésima quinta edición de losseráncon prontitud.La esquiadora estadounidense, que ganó la prueba de, y la italiana, que completó el podio de la prueba de eslalon gigante paralelo de snowboard, denunciaron que sus medallas se desprendieron de sus correas."En relación con algunos problemas que afectaron a un número limitado de medallas, elde inmediato, en estrecha colaboración con lade Italia, responsable de su producción", declaró Casassa."Se ha encontrado unay se ha implementado una intervención específica. Se invita a los atletas cuyas medallas se vean afectadas a devolverlas a través de los canales adecuados para que puedan sercon prontitud", agregó el portavoz de ladurante su rueda de prensa diaria.Casassa garantizó que, de esta manera, la"confirma sude garantizar que las medallas, que simbolizan el mayor logro en la trayectoria de cada atleta, cumplan con losde calidad y atención".