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Infantino se reúne con presidente Daniel Noboa en Quito

La CONMEBOL informó sobre inversiones récord y la posible sede de Ecuador para la Copa América 2028.

Por AP

Abril 23, 2026 04:29 p.m.
A
Infantino se reúne con presidente Daniel Noboa en Quito

QUITO (AP) — El presidente de la FIFA Gianni Infantino se reunió el jueves con el presidente ecuatoriano Daniel Noboa cuando falta poco más de un mes para el inicio del Mundial de Norteamérica.

Al encuentro en el palacio de Carondelet, sede del gobierno en el centro histórico de la capital, también asistieron el presidente de la CONMEBOL Alejandro Domínguez, y Francisco Egas, máximo representante de la federación ecuatoriana.

La reunión, de la que se publicó un vídeo con los cuatro protagonistas, se mantuvo en reserva. La prensa ecuatoriana informó que está pendiente el pedido de Ecuador de ser sede de la Copa América del 2028.

En declaraciones a periodistas, Domínguez, destacó que la CONMEBOL ha reinvertido "más de 3.100 millones de dólares, un monto récord, un monto histórico" directamente "en las asociaciones miembros y clubes participantes en nuestros torneos" y que una cifra inédita de unas 749 millones de personas vieron la transmisión de las finales de Copa Libertadores y Sudamericana.

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Directivos de la CONMEBOL y los representantes de las 10 federaciones sudamericanas participaron el jueves en congreso ordinario de ese organismo, a las puertas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, cuyo inicio está previsto para el 11 de junio.

Ecuador estará en el Mundial del 2026 como parte del Grupo E junto con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Además, se aprobó el nuevo presupuesto con inversiones récord en el fútbol sudamericano con nuevos criterios para las Copas Libertadores, Sudamericana, eliminatorias regionales y mundiales juveniles.

Tras su paso por Quito, Infantino irá a Vancouver, Canadá, en donde presidirá la próxima semana el Congreso de la FIFA.

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