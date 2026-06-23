Inglaterra - Ghana por el liderato

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BOSTON, EU.- Bajo la dirección de Thomas Tuchel, Inglaterra se propone repetir ante Ghana la gran actuación lucida ante Croacia, cuando se impuso 4-2 en uno de los partidos más electrizantes de la primera jornada.

Con un doblete de Kane, más las anotaciones de Jude Bellingham y Marcus Rashford, los ingleses protagonizaron una ofensiva letal en una reedición de las semifinales de Rusia 2018, cuando cayeron derrotados ante los croatas por 2-1.

Ahora, los Tres Leones se medirán al conjunto africano en una disputa directa por la cima del grupo L, ya que Ghana también logró una victoria agónica 1-0 en su debut ante Panamá.

Los ingleses dejaron claras sus intenciones y confían en la mezcla de la puntería de Harry Kane con la creatividad de Bellingham para contrarrestar la resistencia ghanesa.

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Tras una primera jornada marcada por el tropiezo de los favoritos al título, el desempeño de Inglaterra la ha ubicado entre los candidatos a coronarse campeón, seis décadas después de la conquista de su única copa, en el año de 1966.

En Boston, buscará reivindicar su favoritismo ante Ghana, que a su favor podrá contar con el centrocampista Thomas Partey, una de sus figuras claves y a quien Canadá negó la entrada debido a las acusaciones de violación en su contra.

Los comandados por el portugués Carlos Queiroz se encerrarán aún más y apostarán por los contraataques para frenar el poderío inglés.