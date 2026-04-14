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Inglaterra vence a España 1-0 en Wembley por eliminatorias Mundial femenino

El Mundial femenino de 2027 se disputará en Brasil, mientras Inglaterra domina el Grupo A3.

Por AP

Abril 14, 2026 08:42 p.m.
A
Inglaterra vence a España 1-0 en Wembley por eliminatorias Mundial femenino

LONDRES (AP) — Inglaterra volvió a imponerse en su más reciente choque con España al ganar el martes 1-0 en un partido de las eliminatorias para el Mundial femenino en el Estadio de Wembley.

Gol decisivo de Lauren Hemp en Wembley

El gol de Lauren Hemp al tercer minuto resolvió el encuentro y dejó a Inglaterra, campeona de Europa, en lo más alto del Grupo A3 con un registro perfecto.

Fue una repetición de la final de la Eurocopa del año pasado y de la final del Mundial de 2023, además del más reciente cara a cara entre las dos gigantes del fútbol femenino.

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Contexto y resultados previos entre Inglaterra y España

Inglaterra se impuso en la Euro para conquistar títulos consecutivos, pero fue España la que se coronó campeona del mundo en 2023.

Inglaterra, cuarta en el ranking mundial, aseguró la victoria ante España gracias al tanto de Hemp, que empujó a la red tras un córner. La española Alexia Putellas creyó haber despejado pero no pudo evitar que el balón cruzara la línea.

El Mundial femenino de 2027 se disputará en Brasil.

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