Iniciará Liga Tangamanga actividad en Cat. Estelar

Liga Tangamanga anuncia a que el próximo domingo iniciará la actividad solamente en su categoría Estelar, lo anterior luego del análisis de las visorías, así como de los reportes de comisarlos y árbitros en las dos pasadas jornadas de preparación.

Además, la directiva aclaró que, derivado de las dos jomadas de partidos de preparación que fueron programadas, donde los equipos tendrían que cumplir con los protocolos que fueron establecidos para la reactivación, "observamos que la mayoría de los equipos no llevan a cabo ninguno de los protocolos establecidos, algunos sólo cumplen en parte y sólo unos cuantos han concientizado a sus integrantes de cumplirlos cabalmente".

Con lo anterior, se determinó que esta semana solamente dará Inicio el torneo de Clausura 2020 en la categoría Estelar para este domingo 19, en su jornada número 1, mientras que para el resto hasta el 26 de julio, programando una semana más de juegos de preparación a fin de que los jugadores hagan conciencia de la importancia de llevar a cabo los protocolos establecidos, con los cuales se busca disminuir el riesgo de contagio y sobre todo evitar una suspensión nuevamente de las actividades deportivas.

"Nuestra organización tiene un alto sentido de responsabilidad ante los equipos, jugadores, patrocinadores y la sociedad en general, para contribuir con las medidas necesarias para la reactivación deportiva, por lo que en caso de que continúe la falta de compromiso para llevar a cabo los protocolos NO daremos inicio con el torneo en el resto de las categorías, ya que se pretende que existan las medidas establecidas de higiene, sanidad y sana distancia, lo cual es responsabilidad de todos contribuir para que nuestro deporte no se vea afectado nuevamente y sobre todo evitar que se vea afectada la salud de los participantes, para nosotros la salud no es un juego", así se describe en el documento.

Se les informa también que, debido a que algunos equipos no cumplieron con las cuestiones administrativas y de aceptación de protocolos, se realizarán ajustes en todos los grupos, por lo que los roles generales sufrirán modificaciones, los cuales se entregarán una vez realizados para su total conocimiento.