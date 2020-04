Instalaciones de NBA reabrirían desde el viernes

MIAMI.- Los jugadores de la NBA tendrán permiso de regresar a las instalaciones de entrenamiento de los equipos a partir del viernes, siempre y cuando no haya en sus localidades órdenes gubernamentales vigentes de confinamiento por la pandemia de coronavirus.

Cualquier entrenamiento que se realice tendrá un carácter voluntario, y se limitará a sesiones individuales, de acuerdo con una persona cercana a la decisión de la liga, quien habló el sábado con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato, puesto que no se han divulgado las directrices de la NBA.

Las prácticas grupales no se permitirán todavía.

Pero a medida que ciertos estados y localidades comenzaron a relajar las restricciones sobre el desplazamiento de la gente, la NBA decidió que era el momento de permitir que los jugadores regresaran a sus canchas de prácticas, aunque fuera en forma limitada.

Georgia y Oklahoma figuran entre los estados que han permitido la reapertura de algunos negocios. Se espera que algunas ciudades de la Florida relajen las políticas de encierro en los próximos días, pese a que las autoridades de salud advierten que algunas de esas disposiciones serían demasiado apresuradas.

En cuanto a los equipos de ciudades donde las restricciones siguen vigentes y hacen imposible volver a sus instalaciones de práctica, la NBA informó que trabajará en la búsqueda de "acuerdos alternos", según dijo la persona enterada del asunto.

Esta medida no implica que sea inminente una reanudación de los partidos. Sin embargo, el visto bueno para que los equipos vuelvan a las instalaciones representaría un paso significativo.

ESPN fue el primer medio que dio detalles de la decisión de la NBA.

En la NHL, la liga de hockey sobre hielo que suspendió actividades casi que al mismo punto de la temporada de la NBA, el subcomisionado Bill Daly dijo que los directivos de la liga "aún no han tomado decisiones". Daly dijo que loa NFL le debe dar directrices a los dueños y equipos antes del 30 de abril, y considerará sus próximos pasos en ese contexto.

Muchos jugadores han reconocido que no tienen siquiera acceso a una canasta desde el 19 de marzo, cuando la liga ordenó que los equipos cerraran sus instalaciones.

Jimmy Butler envió cestas a sus compañeros del Heat de Miami a comienzos de este mes. Sin embargo, otros jugadores de la liga comentan que ni siquiera han tocado un balón durante la parálisis por la emergencia sanitaria.

Ello podría cambiar ahora, si bien no hay indicios sobre cuándo podrían reanudarse las actividades colectivas de los equipos.

El comisionado de la NBA Adam Silver ha dicho en varias ocasiones que la liga no espera tener la capacidad de decidir sino hasta en algún momento de mayo, en el mejor de los casos, si la campaña puede rescatarse.

La NBA interrumpió la temporada el 11 de marzo. Ordenó que los equipos cerraran sus instalaciones ocho días después, bajo el argumento de que "la situación del coronavirus evolucionaba rápidamente" y había que cumplir las recomendaciones de los expertos de salud para contener la propagación del padecimiento COVID-19.

La Universidad Johns Hopkins, que rastrea el número de afectados y muertos por el coronavirus con base en cifras de los distintos gobiernos, informó que el total de decesos en el mundo por esta enfermedad rebasó el sábado los 200,000.

La Organización Mundial de la Salud advirtió que "no hay todavía evidencias" de que la gente que se ha recuperado del virus no pueda enfermar de nuevo debido a éste.