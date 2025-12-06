logo pulso
¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Inter de Milán arrasa a Como y retoma liderato en Serie A

Sassuolo logra una remontada épica ante la Fiorentina con goles de Volpato, Muharemovic y Koné. La Fiorentina sigue sin ganar.

Por AP

Diciembre 06, 2025 08:09 p.m.
A
Inter de Milán arrasa a Como y retoma liderato en Serie A

MILÁN (AP) — Inter de Milán impresionó con una victoria 4-0 sobre el acaudalado Como y retomó el sábado la cima de la Serie A.

El argentino Lautaro Martínez, Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu y Carlos Augusto anotaron en San Siro.

Inter está ahora dos puntos por delante de su rival de ciudad, el AC Milan, y del campeón defensor, Napoli.

Napoli recibe a la Juventus y al exentrenador Luciano Spalletti el domingo, y el Milan visita el lunes al Torino.

Como se mantuvo en el sexto lugar.

Más temprano, Sassuolo remontó con goles de Cristian Volpato, Tarik Muharemovic e Ismael Koné para superar 3-1 a la Fiorentina, que sigue sin ganar.

La Fiorentina tiene 25 puntos menos que en este punto hace un año. La Viola ya realizó un cambio de entrenador el mes pasado al contratar a Paolo Vanoli para reemplazar al despedido Stefano Pioli.

