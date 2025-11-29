Inter Miami aplasta a New York City FC y avanza a final de la MLS
Tadeo Allende se convierte en la figura del partido al anotar tres goles, mientras Jordi Alba y Sergio Busquets demuestran su calidad en el campo.
FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Lionel Messi jugará por otro trofeo. Y es evidente que Jordi Alba y Sergio Busquets tampoco están listos para comenzar sus jubilaciones.
El argentino Tadeo Allende anotó tres goles, los dos primeros con asistencias de Alba y Busquets, y el Inter Miami aplastó el sábado 5-1 al New York City FC, para obtener el título de la Conferencia Este y avanzar a la final de la MLS.
Alba y Busquets, un par de excompañeros de Messi en el Barcelona, han anunciado que se retirarán cuando termine esta campaña.
Mateo Silvetti anotó a los 67 por el Inter Miami, en una jugada que preparó su compatriota argentino Messi para llegar a 405 asistencias de por vida con clubes y con la selección argentina. Sería la mayor estadística de su tipo en la historia del fútbol.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El venezolano Telasco Segovia anotó con un pase de tacón de Alba a los 83 para convertir el duelo en una goleada, y Allende completó el hat-trick a los 89.
Inter Miami —el tercer preclasificado del Este— será anfitrión de San Diego o Vancouver en la final del 6 de diciembre a las 2:30 de la tarde 1930 GMT. San Diego y Vancouver juegan por el título de la Conferencia Oeste más tarde.
no te pierdas estas noticias
Anthony Edwards brilla con 39 puntos en victoria de Timberwolves sobre Celtics
AP
Minnesota logra imponerse a Boston en emocionante duelo de la NBA
Inter Miami aplasta a New York City FC y avanza a final de la MLS
AP
Tadeo Allende se convierte en la figura del partido al anotar tres goles, mientras Jordi Alba y Sergio Busquets demuestran su calidad en el campo.
Rayados elimina al América con gol agónico de Berterame
El Universal
El gol de Berterame sentencia el destino de América en la Liga MX