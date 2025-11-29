Inter Miami aplasta a New York City FC y avanza a final de la MLS

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Lionel Messi jugará por otro trofeo. Y es evidente que Jordi Alba y Sergio Busquets tampoco están listos para comenzar sus jubilaciones.

El argentino Tadeo Allende anotó tres goles, los dos primeros con asistencias de Alba y Busquets, y el Inter Miami aplastó el sábado 5-1 al New York City FC, para obtener el título de la Conferencia Este y avanzar a la final de la MLS.

Alba y Busquets, un par de excompañeros de Messi en el Barcelona, han anunciado que se retirarán cuando termine esta campaña.

Mateo Silvetti anotó a los 67 por el Inter Miami, en una jugada que preparó su compatriota argentino Messi para llegar a 405 asistencias de por vida con clubes y con la selección argentina. Sería la mayor estadística de su tipo en la historia del fútbol.

El venezolano Telasco Segovia anotó con un pase de tacón de Alba a los 83 para convertir el duelo en una goleada, y Allende completó el hat-trick a los 89.

Inter Miami —el tercer preclasificado del Este— será anfitrión de San Diego o Vancouver en la final del 6 de diciembre a las 2:30 de la tarde 1930 GMT. San Diego y Vancouver juegan por el título de la Conferencia Oeste más tarde.