Inter se despega 10 puntos en la Serie A

TURIN.- Los suplentes Henrikh Mkhitaryan y Manuel Akanji anotaron tarde para el Inter de Milán para ampliar su ventaja en la Serie A a 10 puntos con una poco espectacular victoria 2-0 en Lecce.

Ambos jugadores ingresaron para la última media hora. Mkhitaryan quedó sin marca en el segundo palo para anotar de un córner de Federico Dimarco en el minuto 75, y Akanji cabeceó tras otro córner en el 82.

"Sabíamos que bajarían físicamente en la segunda mitad, y lo hicimos bien para seguir empujando", dijo Mkhitaryan.

Dimarco creyó que había anotado después del descanso, pero el gol fue anulado tras una revisión del VAR que encontró a Marcus Thuram en fuera de juego. Dimarco luego tuvo otro intento para sentenciar la victoria que fue despejado sobre la línea antes de que sacara el córner para el gol de Akanji.

El Inter no contó con sus figuras Lautaro Martínez y Hakan Calhanoglu.

"A veces rendimos al máximo en los grandes partidos, otras veces no", dijo Akanji. "Pero no hay dos versiones diferentes del Inter. Sí, perdimos ante el Bodo/Glimt la última vez en la Liga de Campeones, pero seguimos siendo el mismo equipo capaz de grandes cosas".

El Inter perdió 3-1 ante el Bodo/Glimt en el partido de ida de su playoff de la Liga de Campeones. El sorprendente equipo noruego visita Milán para el partido de vuelta el martes.

La séptima victoria consecutiva del equipo en la liga lo dejó 10 puntos por delante del AC Milan antes de que su rival de ciudad reciba al Parma el domingo.