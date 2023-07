Invictus te invita a formar parte de su escuela boxística

Romario Eliud Ventura Ruiz

La escuela de boxeo Invictus se convirtió en el escenario de un emocionante espectáculo, en el cual sus talentosos boxeadores de todas las edades demostraron su destreza y pasión por este deporte. Desde los más pequeños hasta los adultos, cada categoría ofreció una exhibición impresionante.

Sin embargo, Invictus no solo busca promover el boxeo como disciplina deportiva, sino también como una forma de alejar a los jóvenes de los vicios y el pandillerismo. Esta escuela se esfuerza por construir una sociedad más sana y responsable.

Uno de los principales pilares de Invictus es el reconocido instructor Michel Rosales, quien ha elevado el nombre de San Luis con su experiencia y dedicación al boxeo. Su profesionalismo y conocimientos hacen de él uno de los mejores entrenadores de la ciudad.

Además del boxeo, Invictus ofrece clases de zumba para aquellos que buscan ejercitarse de una manera divertida y dinámica. Estas clases se imparten de lunes a viernes de 10:00 am a 12:00 pm, y los sábados de 11:00 am a 1:00 pm.

Los horarios de las clases de boxeo para adultos son de lunes a viernes de 6:00 am a 10:00 am, y por las tardes de 6:00 pm a 10:00 pm. Los sábados, se realizan sesiones matutinas de 7:00 am a 10:00 am.

Para los más jóvenes, las clases de boxeo se llevan a cabo de lunes a viernes de 4:00 pm a 6:00 pm, brindándoles la oportunidad de aprender los fundamentos de este deporte mientras se divierten y desarrollan habilidades físicas y mentales.

Si deseas obtener más información sobre Invictus y sus clases, comunicate al teléfono 444 840 3709, donde te proporcionarán los detalles necesarios para unirte a esta gran familia del boxeo.