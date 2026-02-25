Invitan a la Lid Atlética de la Enchilada 2026

Soledad de Graciano Sánchez lanzó la convocatoria oficial para participar en la 11ª Carrera Atlética de la Enchilada 10K y la 7ma. Convivencia Atlética Familiar 3K, que se celebrarán el próximo domingo 29 de marzo de 2026 a las 8:00 horas, con salida y meta frente al Palacio Municipal. Esta tradicional justa deportiva se realiza en el marco de la Feria Nacional de la Enchilada (FENAE), evento que año con año reúne a miles de visitantes.

Con más de una década de historia, la Carrera de la Enchilada se ha consolidado como uno de los eventos atléticos más importantes de la región, tanto por su accesible costo de inscripción como por su atractiva bolsa de premiación, que supera los 300 mil pesos en efectivo y especie, atrayendo a corredores nacionales e internacionales.

El coordinador de Deportes, Hugo Omar Esquivel Montoya, informó que la inscripción tiene un costo de 150 pesos y puede realizarse en el Palacio Municipal, en la oficina de Deportes ubicada en Negrete 106 Altos, así como en los puntos designados por la empresa "Tu Tiempo a Tiempo", encargada también del cronometraje oficial. La entrega de paquetes será el sábado 28 de marzo en el Auditorio Municipal, en horario de 10:00 a 16:00 horas.

En la distancia de 10 kilómetros habrá premiación en categoría general y por rangos de edad desde Libre hasta 70 y más, en ambas ramas, además de categoría única en silla de ruedas. Los ganadores absolutos, tanto en la rama varonil como femenil, recibirán 20

mil pesos.

Asimismo, se otorgará un incentivo especial de 3 mil pesos a quien rompa la marca histórica del evento, además de meta volante entre los kilómetros 7 y 8 y un estímulo económico para el mejor atleta soledense.