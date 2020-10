Invitan a participar en la Liga Premier BRA SLP

La Promotora de Futbol Bartolo Rojas Acosta invita a participar en la Liga Premier BRA SLP en la temporada 2020-2021, para ello llevarán la junta previa donde se afinarán los detalles de lo que será el torneo.

En la información básica se da a conocer que la primera jornada se llevará a cabo el 17 de octubre en las categorías Sub 7 (2013 y menores), Sub 9 (2011 y menores), Sub 11 (2009 y menores), Sub

13 (2007 y menores), Sub15 (2005 y menores) y Sub 17 (preparatorias).

Cada equipo podrá registrar hasta 18 jugadores, director técnico, auxiliar y delegado, los requisitos que se piden son documentos a portar por el delegado durante el desarrollo del torneo que son los siguientes:

Acta de nacimiento original y copia, identificación oficial, CURP, certificado médico, 2 fotografías tamaño infantil a color o B-N, roster debidamente requisitado, pagar la inscripción que es de $2,000.

Para las personas que requieran de mayor información pueden comunicarse a los teléfonos: 444 340 01 66, 444 369 08 15 y 868 219 82 82.

Del reglamento se comentó que será el vigente del sector amateur de la Femexfut. El servicio de arbitraje correrá a cargo a del Colegio BRA.

La asistencia a la junta previa será de carácter obligatorio, la cual se desarrollará este día 9 de octubre a las 05:00 pm en la oficina de la Liga: calle Independencia #2205, Col. Independencia, S.L.P., donde se realizará el sorteo de grupos, rol de juegos, sistema y reglamento de competencia.

La premiación consistirá en trofeo y medallas al equipo campeón, subcampeón y al campeón de goleo individual, así como al mejor portero, sin faltar el trofeo al tercer lugar.