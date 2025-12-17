Invitan al Serial de Campo Traviesa CAFA 2026
Con el objetivo de fomentar la actividad física y la preparación deportiva rumbo a la temporada de carreras 2026, se lanzó la convocatoria para participar en el programa de Pretemporada "Serial de Campo Traviesa CAFA", dirigido a la sociedad potosina, así como a corredores, senderistas y deportistas en general provenientes de la Zona Media, Altiplano, Huasteca y de todos los estados de la República Mexicana.
Las actividades se desarrollarán los domingos 11 y 18 de enero, así como el 8 de febrero de 2026, con salida a las 8:00 horas en cada una de las fechas. Los recorridos tendrán como sede Microondas en Zaragoza, S.L.P., Monte Caldera en Cerro de San Pedro y la zona conocida como "Las Palomas" en Armadillo de los Infante, ubicaciones naturales situadas a pocos minutos de la capital potosina.
En cuanto a las categorías, el serial contempla un amplio rango de edades, desde los 15 hasta los 69 años, además de las categorías 70 a 74, 75 a 79 y 80 años y más, tanto en la rama femenil como varonil, respondiendo al crecimiento sostenido de participantes en ediciones anteriores y al promedio de vida del deportista potosino.
El sistema de puntuación otorgará unidades en cada carrera, asignando 10 puntos al primer lugar, 9 al segundo y así sucesivamente hasta el décimo sitio con un punto, mismos que se sumarán al final del serial. Los ganadores de la primera etapa recibirán y portarán las playeras de líderes.
La entrega de sudadera y número oficial se realizará el sábado 10 de enero, a partir de las 11:00 horas, en una sede que será confirmada previamente por el comité organizador. Las inscripciones estarán abiertas en las tiendas oficiales anunciadas en Facebook por "Tu Tiempo a Tiempo" y en CAFA, dentro de los horarios establecidos, con un costo de 950 pesos.
