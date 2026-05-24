Irán cambia de sede a México

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PHOENIX.- El presidente del organismo rector del futbol iraní manifestó que la base de la selección para el Mundial se trasladó a México en lugar de los Estados Unidos tras obtener la aprobación de la FIFA.

Mehdi Taj, presidente de la Federación de futbol de Irán, anunció la decisión el sábado en un comunicado emitido por el responsable de relaciones con los medios de la federación. La FIFA no ha confirmado el traslado.

Irán tenía previsto entrenar en Tucson, Arizona, pero el cambio había sido una posibilidad debido a la incertidumbre en torno a la guerra en Oriente Medio y a preocupaciones de seguridad. Funcionarios del Kino Sports Complex de Tucson no hicieron comentarios.

La federación indicó que el equipo ahora tendrá su base en Tijuana, México, justo al sur de San Diego. El Mundial de este año se disputa del 11 de junio al 19 de julio y será coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México.

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"Todos los campamentos base de las selecciones participantes en el Mundial deben contar con la aprobación de la FIFA", indicó Mehdi Taj. "Afortunadamente, tras las solicitudes que presentamos y las reuniones que mantuvimos con la FIFA y con funcionarios del Mundial en Estambul, así como la reunión por seminario web que tuvimos ayer en Teherán con el respetado secretario general de la FIFA, se aprobó nuestra solicitud de cambiar la base del equipo de Estados Unidos a México".

Irán disputa los partidos del Grupo G en Inglewood, California, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y ante Bélgica seis días después, y luego se enfrenta a Egipto el 26 de junio en Seattle.