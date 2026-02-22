Isaac Del Toro es nuevo líder

El mexicano Isaac del Toro (UAE) se impuso en la sexta etapa del UAE Tour 2026, entre Al Ain Museum y Jebel Hafeet, y se situó como nuevo líder de la clasificación general.

El ´Torito´ mexicano desbancó al italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) al remontar una desventaja de 21 segundos en esta etapa reina que acababa en la subida de Jebel Hafeet. Tiberi partió este sábado con el jersey rojo de líder.

El italiano, cuarto hoy a 0:31 del mexicano, queda a 0:20 en la general a un día de que finalice esta prueba.

La segunda plaza en la sexta etapa fue para el australiano Lucas Plapp (Jayco AlUla) a 0:12 de Del Toro, mientras que el tercero en cruzar la meta fue el austríaco Felix Gall (Decathlon) a 0:21 del primero.

Del Toro tuvo un brillante recorrido en su especialidad como escalador, en la etapa decisiva del UAE Tour 2026, con una estrategia de su equipo que trabajó para colocar al mexicano en la mejor posición antes del ascenso.

En los últimos 10 kilómetros comenzó la escaldada y Del Toro alcanzó a Tiberi dos kilómetros después.

El ataque final, a 2.6 kilómetros, dejó sin defensa a Tiberi y con el apoyo de los aficionados mexicanos, Isaac logró la espectacular escapada.

Isaac del Toro cruzó primero la meta con un tiempo de 3 horas 27 minutos 54 segundos y se convirtió en el nuevo líder del UAE Tour 2026 para conquistar su victoria número 23 en el ciclismo profesional y quedar en inmejorable posición para llevarse su primer título de la temporada este domingo.