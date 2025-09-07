Isaac del Toro logra su décima victoria en ciclismo
El ciclista mexicano Isaac del Toro brilla en la competencia de ciclismo en Italia
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El deporte mexicano no solamente se despertó con la presea dorada que conquistaron las arqueras Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo en Corea del Sur, también con la décima victoria del ciclista Isaac Del Toro (UAE Emirates-XRGen) en lo que va de la temporada.
Isaac pedaleó hasta el triunfo en el Gran Premio Industria & Artigianato-Larciano, superando los 196 kilómetros en la región de Toscana, Italia.
Después de tomar ventaja ante Christian Scaroni (XDS-Astana) y Davide Piganzoli (Polti-VisitMalta), el ciclista mexicano concretó la treceava victoria de toda su carrera.
"Me gusta correr aquí en Italia. Los aficionados son muy entregados y tienen una gran pasión por el ciclismo. Siempre estoy encantado de competir aquí", reconoció Isaac, momentos después de terminar el Gran Premio.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Lo cierto es que los últimos segundos de la competición fueron cardíacos. Sin embargo, el ciclista mexicano cerró la competición con un tiempo de 4:32.47, convirtiéndose en el primer latinoamericano que conquista la victoria en el Gran Premio Industria & Artigianato-Larciano.
no te pierdas estas noticias
Isaac del Toro logra su décima victoria en ciclismo
El Universal
El ciclista mexicano Isaac del Toro brilla en la competencia de ciclismo en Italia
Dan Towriss: claves de la elección de Sergio Pérez en Cadillac
El Universal
Entrevista exclusiva con Dan Towriss, director ejecutivo de Cadillac, sobre la incorporación de Sergio Pérez al equipo
Max Verstappen domina el Gran Premio de Italia
AP
Max Verstappen triunfa en el Gran Premio de Italia, demostrando su dominio en la pista frente a sus competidores.