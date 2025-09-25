Isaac del Toro premiado con cinturón conmemorativo del CMB

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El 2025 ha sido un año increíble para Isaac del Toro, ciclista mexicano que ha demostrado su calidad en diferentes escenarios, colocando su nombre en la historia del deporte de México.

Con una marca de 13 triunfos en la temporada, destacando un segundo lugar en el Giro de Italia y victorias en el Tour de Austria, Milano-Turín, Giro della Toscana, Coppa Sabatini y Trofeo Matteotti, el joven de 21 años ha ganado reconocimiento internacional.

Del Toro, quien se encuentra actualmente enfocado en continuar su gran campaña, ahora vestido con los colores del país en el Campeonato Mundial de Ciclismo, recibió unas horas antes de su gran prueba un merecido reconocimiento por sus resultados.

En plena concentración en Ruanda, lugar en el que se lleva a cabo el torneo, recibió la visita de Víctor Silva, subdirector del CMB, quien viajó para entregarle un par de cinturones.

El reconocimiento, poco común para atletas fuera del mundo del boxeo, presenta entre sus características elementos de la cultura africana, lo que hace de esas piezas únicas algo que agradeció el corredor del equipo UAE Team Emirates, quien no ocultó su alegría por la visita.

¿Cuándo correrá Isaac del Toro en el Campeonato Mundial de Ciclismo?

El ciclista mexicano Isaac del Toro se prepara para enfrentar uno de los mayores retos de su carrera en la carrera en ruta élite varonil del Campeonato Mundial de Ciclismo, que se celebrará el próximo domingo 28 de septiembre en Kigali, Ruanda.

Esta prueba, considerada una de las más exigentes del calendario internacional, reunirá a los mejores pedalistas del mundo en un recorrido montañoso que pondrá a prueba la resistencia, estrategia y capacidad de escalada de cada competidor.

Del Toro llega con una temporada brillante en Europa, donde ha cosechado múltiples triunfos y se ha consolidado como una de las revelaciones del ciclismo internacional.