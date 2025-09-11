logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REINA DE COVADONGA

Fotogalería

REINA DE COVADONGA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Del Toro gana Coppa Sabatini y completa "hat-trick" en Italia

Ya había ganado el GP Indystria & Artigianato y el Giro della Toscana.

Por El Universal

Septiembre 11, 2025 11:32 a.m.
A
Del Toro gana Coppa Sabatini y completa hat-trick en Italia

Isaac del Toro conquistó La Coppa Sabatini 2025, competencia italiana que pertenece a la UCI ProSeries. Esta victoria representa la número 15 para el ciclista mexicano, así como el "hat-trick" en aquel país, donde ya había ganado el GP Indystria & Artigianato y el Giro della Toscana.
Esta competencia duró solamente un día, donde los competidores recorrieron 197 kilómetros, los cuales Del Toro conquistó en un tiempo de 4:46:56 horas para darle la victoria a su equipo UAE Team Emirates.
La carrera contaba con un alto nivel de exigencia, ya que cuenta con 20 ascensos acumulados antes de irse enfilando a la meta (Peccioli). Edgar David Cadena, ciclista mexicano, también tuvo actividad en esta competencia, la cual estuvo liderando por un gran tramo.
El de Ensenada tuvo un cierre espectacular con el que le robó la victoria a ciclistas de gran renombre como: Richard Carapaz, Christian Scaroni, Marc Hirschi y Jan Christen.
Ya en los últimos seis kilómetros, el mexicano junto a Benjamin Thomas y Ben Granger, protagonizaron un ataque importante para su causa. Este trío abrió un hueco entre sus perseguidores y de esta forma definir al ganador en los últimos metros de la carrera.
En el tramo final hacia la meta, Del Toro ejecutó un movimiento que reflejó su fortaleza y resistencia sobre la bicicleta. El mexicano lanzó un contundente ataque a 400 metros de la meta para así llegar en solitario a la victoria.
El triunfo del azteca representa al tercer latinoamericano en conquistar la Coppa Sabatini. Los dos anteriores fueron los colombianos Fabio Duarte en 2012 y Daniel Martínez en 2022.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Del Toro gana Coppa Sabatini y completa hat-trick en Italia
Del Toro gana Coppa Sabatini y completa hat-trick en Italia

Del Toro gana Coppa Sabatini y completa "hat-trick" en Italia

SLP

El Universal

Ya había ganado el GP Indystria & Artigianato y el Giro della Toscana.

Guillermo Ochoa ya tiene nuevo club
Guillermo Ochoa ya tiene nuevo club

Guillermo Ochoa ya tiene nuevo club

SLP

El Universal

La Liga de Chipre presumió en sus redes sociales la incorporación del veterano arquero tricolor

Tri no ha perdido, pero no convence
Tri no ha perdido, pero no convence

Tri no ha perdido, pero no convence

SLP

AP

Jugadoras de ADSL al Tricolor Sub-20
Jugadoras de ADSL al Tricolor Sub-20

Jugadoras de ADSL al Tricolor Sub-20

SLP

Ana Paula Vázquez

Fueron convocadas Valeria Zárate, Mía Flores, Zayra Cervantes y Ghislane López