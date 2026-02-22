Italianos ganan oro y plata en skicross

LIVIGNO.- Los esquiadores italianos de estilo libre Simone Deromedis y Federico Tomasoni ganaron el oro y la plata para los anfitriones de los Juegos Olímpicos de Invierno tras dominar la final masculina de skicross, disputada el sábado en condiciones de nieve.

Deromedis, campeón mundial de 2023, tomó la delantera desde el inicio y se mantuvo claramente por delante de los otros tres competidores a lo largo de los peraltes, ondulaciones y saltos del recorrido en Livigno. Estos fueron los segundos Juegos del atleta de 25 años.

Tomasoni completó el 1-2 italiano al estirarse sobre la línea de meta para superar al suizo Alex Fiva en un final decidido por foto.

Fiva, de 40 años, sumó la medalla de bronce a la plata que obtuvo en Beijing 2022.

Satoshi Furuno, de Japón, se quedó fuera del podio al terminar cuarto.

El campeón defensor del oro, Ryan Regez, fue eliminado en las semifinales después de recibir una tarjeta amarilla por obstaculizar a otro esquiador.

Daniela Maier, de Alemania, ganó el oro en el skicross femenino el viernes, por delante de la esquiadora suiza de estilo libre Fanny Smith.