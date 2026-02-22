logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CODE&PLAY

Fotogalería

CODE&PLAY

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Italianos ganan oro y plata en skicross

Por AP

Febrero 22, 2026 03:00 a.m.
A
Italianos ganan oro y plata en skicross

LIVIGNO.- Los esquiadores italianos de estilo libre Simone Deromedis y Federico Tomasoni ganaron el oro y la plata para los anfitriones de los Juegos Olímpicos de Invierno tras dominar la final masculina de skicross, disputada el sábado en condiciones de nieve.

Deromedis, campeón mundial de 2023, tomó la delantera desde el inicio y se mantuvo claramente por delante de los otros tres competidores a lo largo de los peraltes, ondulaciones y saltos del recorrido en Livigno. Estos fueron los segundos Juegos del atleta de 25 años.

Tomasoni completó el 1-2 italiano al estirarse sobre la línea de meta para superar al suizo Alex Fiva en un final decidido por foto.

Fiva, de 40 años, sumó la medalla de bronce a la plata que obtuvo en Beijing 2022.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Satoshi Furuno, de Japón, se quedó fuera del podio al terminar cuarto.

El campeón defensor del oro, Ryan Regez, fue eliminado en las semifinales después de recibir una tarjeta amarilla por obstaculizar a otro esquiador.

Daniela Maier, de Alemania, ganó el oro en el skicross femenino el viernes, por delante de la esquiadora suiza de estilo libre Fanny Smith.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Real Madrid pierde ante Osasuna por gol de Raúl García
Real Madrid pierde ante Osasuna por gol de Raúl García

Real Madrid pierde ante Osasuna por gol de Raúl García

SLP

AP

El Real Madrid cayó 2-1 en El Sadar tras un gol de Raúl García en el minuto 90 que pone en duda su liderato en La Liga.

PSG vuelve a la cima de la liga francesa tras goleada a Metz
PSG vuelve a la cima de la liga francesa tras goleada a Metz

PSG vuelve a la cima de la liga francesa tras goleada a Metz

SLP

AP

Mónaco remontó y venció a Lens 3-2, afectando el liderazgo del equipo en la liga francesa.

Bayern Múnich vence 3-2 a Eintracht Frankfurt y mantiene liderato
Bayern Múnich vence 3-2 a Eintracht Frankfurt y mantiene liderato

Bayern Múnich vence 3-2 a Eintracht Frankfurt y mantiene liderato

SLP

AP

Harry Kane marcó dos veces, pero también cometió penalti en el partido contra Eintracht Frankfurt.

COI no sanciona a Gianni Infantino tras acuerdo FIFA en Gaza
COI no sanciona a Gianni Infantino tras acuerdo FIFA en Gaza

COI no sanciona a Gianni Infantino tras acuerdo FIFA en Gaza

SLP

AP

Infantino firmó un acuerdo para invertir 75 millones de dólares en Gaza a nombre de la FIFA.