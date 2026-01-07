Itzel, la 6ta. mejor árbitra del mundo

México.- Las buenas noticias para el futbol mexicano no se detienen en el arranque de 2026.

Luego de darse a conocer el reconocimiento para Charlyn Corral, delantera de Pachuca que se convirtió en la máxima goleadora del planeta en el año, los premios continúan.

La responsable de recibir el homenaje fue la silbante Katia Itzel García, quien, por su labor en las canchas, fue colocada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), por sus siglas en inglés) dentro de las diez mejores árbitras del mundo.

García, considerada una carta fuerte de México para llegar a la Copa del Mundo de 2026 de la FIFA, ocupa el sexto sitio de la clasificación y es la única representante de la CONCACAF.

Mediante sus redes sociales, la Federación Mexicana de Futbol confirmó el puesto y aplaudió su trabajo durante 2025, año en el que tuvo la oportunidad de participar en varios eventos alrededor del planeta.

La estudiante de la UNAM, con gafete FIFA desde 2019 y presente en los Juegos Olímpicos de París 2024, recibió una votación de un jurado integrado por 120 países, y quedó por delante de otras destacadas árbitras como Silvia Gasperotti de Italia y Desiree Grundbacher de Suiza.