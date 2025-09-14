logo pulso
Iva Jovic se corona como campeona del Guadalajara Open 2025

El Guadalajara Open 2025 marca un hito en la carrera de Iva Jovic como tenista

Por El Universal

Septiembre 14, 2025 08:06 p.m.
A
Iva Jovic se corona como campeona del Guadalajara Open 2025

GUADALAJARA, Jal., septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- La Perla Tapatía tiene una nueva monarca. De manera sorpresiva, pero, sobre todo, gratificante, Iva Jovic se consagró campeona del Guadalajara Open AKRON 2025.

La joven tenista no llegó a nuestro país con demasiados reflectores, pero, en cada ronda que avanzaba, dejaba sensaciones más que agradables. El público mexicano se encariñó rápidamente con ella.

Con tan solo 17 años, la estadounidense impuso condiciones en la final y no tuvo mayor problema para derrotar a Emiliana Arango en dos sets (6-4 y 6-1) y así conquistar el trofeo de El Árbol de la Vida.

El primer set fue un poco más cerrado. Los juegos se los dividían, todavía parecía que la final estaría más cerrada.

Sin embargo, en la segunda manga, la colombiana no fue la misma que en sus anteriores partidos. La intensidad, la agresividad y el ritmo físico con el que cuenta no estuvieron presentes en el estadio AKRON Tenis.

Algo sucedió con la nacida en Medellín. No se encontraba bien y su rostro reflejaba angustia y dolor. Soportó hasta el tercer juego para ser atendida por el cuerpo médico.

Iva Jovic ganó cuatro juegos de manera consecutiva y cerró la semana con la cereza en el pastel. Una semana que será inolvidable y que, seguramente, tendrá muchas así en su trayectoria.

Con su victoria, la tenista estadounidense, que aterrizó en México como la raqueta 73 del mundo, logró colocarse entre las 40 mejores. Su crecimiento en el último año ha sido exponencial.

Por su parte, Emiliana Arango también vivió una semana de ensueño, a pesar de que no logró quedarse con el trofeo.

Después del Guadalajara Open AKRON 2025, se colocará como la mejor raqueta colombiana del Ranking de la ATP, por encima de Camila Osorio.

A su semana, únicamente le hizo falta quedarse con el trofeo, pero, sin duda, lo recordará con satisfacción. Probablemente, el próximo año esté de regreso en la búsqueda de revancha.

Iva Jovic es la nueva monarca del Guadalajara Open y, luego de recibir el bello trofeo del torneo de la WTA, dejó en claro que aquí estará el próximo año para defender su corona.

