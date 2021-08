Jaime Lozano dejará la Selección Mexicana al término de JO

La confesión aparece como respuesta a una de esas preguntas que suelen ser incómodas en el día previo a disputar un partido clave. A Jaime Lozano se le cuestiona la presencia de su esposa en Japón, acreditada por Televisa, y el director técnico de la Selección Mexicana Olímpica contesta que el de este viernes, frente a Japón en Saitama y por la medalla de bronce, será su último partido en el cargo.

"Me siento feliz, soy el único de la delegación que tiene a alguien cerca y estoy agradecido, porque desde que llegué le dije que es algo increíble y que tenía que vivirlo y le toca hacerlo; de otra manera, pocos días, pero en el partido más importante de la Selección", recuerda el "Jimmy".

"Nos toca jugar el 6, el día de mañana y aquí acaba mi participación con la Selección", sentencia el "Jimmy". "Me quiero ir feliz por la gente por la que hago esto... Me voy feliz, agradecido, y es un gran refuerzo (su esposa), una motivación personal. Este viernes, el Tricolor busca apenas su segunda presea en la historia del futbol olímpico.