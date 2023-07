Jaime Lozano habla de su futuro en la Selección Mexicana

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 15 (EL UNIVERSAL).- Hace dos años, del otro lado del Océano Pacífico, Jaime Lozano estaba en una situación bastante parecida, aunque hay algo que no la hace exactamente igual.

Previo al partido en el que la Selección Mexicana Sub-23 obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, el "Jimmy" aseguró que aquel duelo ante Japón sería su último al frente de ese equipo. El de mañana contra Panamá, por el título en la Copa de Oro, también podría ser su último en el Tricolor Mayor, pero no pierde la esperanza de que no sea así.

A final de cuentas, Ivar Sisniega -presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF)- ya aseguró públicamente que sí es un candidato para quedarse en el puesto de forma permanente.

"Me hace falta firmar otro contrato (para quedarme), si ya todos están de acuerdo", bromea el "Jimmy". "Esto me ha tocado verlo desde otro lado, cuando todo va bien y las expectativas son altas, luego un revés y empiezan las dudas. Es importante respetar y elegir bien los procesos".

Aunque reconoce que "he recibido cariño desde que llegué a la Selección, la afición siempre ha estado apoyando, y le dije a los jugadores que lo mejor es respaldar dentro de la cancha".

Lo han hecho hasta ahora, aunque recuperar el cetro de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Futbol (Concacaf) le daría un gran impulso, porque está consciente de que puede ser el final de su contrato, pero no de su estadía con el equipo nacional.

"La Copa la quiero levantar, porque sería darle la vuelta en este verano con esta Selección, porque mis jugadores han hecho muy bien las cosas desde el primer día y ellos se merecen todo esto", afirma. "Tal vez sea el final de un contrato, pero no de un ciclo".

En aquel momento con la Sub-23, Lozano estaba seguro de que no había más capítulos, pero ahora le encantaría que coronarse en la Copa Oro sólo sea el preludio de una gran aventura al frente del Tricolor absoluto.

"No me veía dirigiendo a una Selección Sub-23, sabía que mi proceso iba por otro lado", recuerda. "Aquí, si toca que sea el último, voy a querer regresar sí o sí, es lo más bonito que te puede pasar como entrenador".

"Si soy candidato, qué maravilla, pero no estoy pensando en dirigir un Mundial, más allá de que sí es el que más me emociona, porque es en casa. Sólo estoy pensando en el partido de mañana, ya que mi contrato acaba, porque vine sólo por la Copa Oro".

Y sobre el partido ante Panamá, sabe que será muy complicado, porque valora el progreso que ha tenido el conjunto canalero.

"Son dos de las selecciones que mejor han jugado, sin duda alguna", diagnostica. "Sufrimos un accidente durante la fase de grupos (contra Qatar) y ellos vienen perfectos, han hecho un gran torneo", subraya. "Lo hablamos antes de jugar con Jamaica, que ellos son el equipo que más despegó en los últimos tiempos, pero Panamá tiene una recompensa por un proceso, y eso debe ser ejemplar, hay que respetar procesos y saber que los resultados no son inmediatos, pero si se elige bien, va a haber resultados, en lugar de cambiar cada tres o cuatro años al técnico".

Jaime quiere coronarse, porque "me pusieron aquí para conectar con la afición y sabemos que lo más lindo se juega mañana, domingo".